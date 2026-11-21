경기 김포시가 내년에 어려운 재정 여건 속에서도 민생안정과 지역경제 활성화, 교통·안전 등 시민 생활에 필요한 사업을 우선 반영했다. 시는 2027년도 본예산안을 총 1조8482억원 규모로 편성해 지난 17일 시의회에 제출했다고 20일 밝혔다. 전년도 1조7735억원 대비 747억원(4.21%) 늘어났다.

민선 9기 출범 이후 첫 본예산이다. 기존 사업 전반의 강도 높은 세출 구조조정으로 한정된 재원을 효율적 배분했다는 게 시의 설명이다. 일반회계 1조6022억원, 특별회계는 2460억원이다. 시의회 제272회 정례회 심의를 거쳐 다음달 최종 확정될 예정이다.

국·도비 보조사업에 대한 시비 부담은 크게 증가했다. 도의 재정 여건 악화에 따른 도비 보조율 하향 조정과 국고 보조사업 확대가 맞물린 데 따른다. 앞서 시는 추가적인 재원 확보를 위해 실·국별 자체 감액계획 수립에 나섰다. 불요불급한 경우 과감히 감액하고, 추진 시기와 규모를 조정했다.

일반회계에서 사회복지 분야는 전년 대비 936억원(13.4%)이 많은 7936억원을 편성했다. 증가 추세인 복지수요에 대응하고 시민의 기본적 생활안정을 뒷받침한다. 주요 내용은 기초연금 2083억원, 영유아보육료 지원 739억원, 생계급여 649억원, 아동기본수당 지급 441억원 등이다.

다음으로 지역경제 활성화를 위한 산업·중소기업 및 에너지 분야 359억원, 공공질서·안전 126억원, 교육 410억원, 환경 1002억원 등이 반영됐다. 시 관계자는 “책임 있는 재정운용으로 시민 생활안정과 지역경제 활성화를 뒷받침할 것”이라고 말했다.

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