제주도는 2028년 ‘제주4·3 제80주년’을 앞두고 국민과 함께 기념사업의 방향을 모색하기 위해 12월 21일까지 국민 의견수렴을 실시한다고 20일 밝혔다.

이번 의견수렴은 ‘제주4·3 제80주년’을 국민 모두가 함께 기억하고 참여하는 계기로 만들기 위해 마련됐다.

제주도는 제주4·3의 역사적 의미와 평화·인권의 가치를 되새기는 한편, 국민의 다양한 생각과 제안을 모아 제80주년에 담아야 할 의미와 가치, 기념사업의 추진 방향을 구체화하고, 국민이 공감하고 직접 참여할 수 있는 기념사업을 발굴한다.

설문은 △제주4·3 제80주년의 의미 △국민이 바라는 제80주년의 모습 △기념사업 추진 방향 △국민 참여 활성화 방안 △제80주년 이후 기대하는 변화 등 객관식 5개 문항과 자유의견 1개 문항으로 구성된다.

온라인 의견수렴은 전 국민 누구나 참여할 수 있으며, 제주도 누리집과 국민생각함에 게시된 설문조사 또는 온라인 설문주소, 정보무늬(QR) 코드를 통해 참여 할 수 있다.

제78주년 4·3희생자 추념식. 제주도 제공

제주도는 도 누리집과 사회관계망서비스(SNS), 온라인 광고 등의 매체를 활용해 홍보할 계획이다.

수렴된 의견은 검토를 거쳐 앞으로 구성될 제주4·3 제80주년 기념사업 추진위원회와 공유하고, 국민의 관심과 요구를 반영해 기념사업의 추진 방향을 구체화하는 데 활용한다.

변영근 제주도 특별자치행정국장은 “제주4·3 제80주년은 지난 역사를 기억하고 희생자를 추모하는 동시에, 평화와 인권의 가치를 미래세대에 전하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “국민 한 분 한 분의 생각과 제안이 제80주년을 함께 만들어 가는 소중한 밑거름이 될 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 밝혔다.

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