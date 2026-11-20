유통업계가 연말을 앞두고 기업들이 취약계층 지원과 문화예술 후원 등 사회공헌 활동을 확대하고 있다.

더 하트 오브 라이프웨어' 캠페인의 일환으로, 독거노인 가정에 김장 김치와 히트텍을 배달하는 유니클로 직원들. 유니클로 제공

20일 업계에 따르면 유니클로는 글로벌 사회공헌 캠페인 ‘더 하트 오브 라이프웨어’의 일환으로 국내 저소득층 독거노인 약 3만5000명에게 히트텍 7만 장을 기부한다.

올해 지원 규모는 약 11억원 상당으로 지난해보다 1만 장 늘었다. 유니클로는 독거노인종합지원센터와 협력해 전국 16개 시·도의 독거노인에게 히트텍을 전달할 계획이다. 2024년 시작한 글로벌 캠페인을 통해 전 세계 난민과 아동, 자연재해 피해자 등에게 매년 100만 장 이상의 히트텍을 지원하고 있다. 국내에서는 지난 3년간 누적 18만 장을 기부했다.

임직원 참여 봉사활동도 진행했다. 유니클로 임직원과 가수 바다, 시민 자원봉사자 등 40여명은 지난 19일 경남 거제에서 김장 봉사활동을 펼쳤다. 봉사자들은 김치 약 500포기를 담갔으며, 일부 가정을 방문해 독거노인에게 김치와 히트텍을 전달했다. 유니클로는 거제 지역 독거노인 약 1500명에게 김치 총 3000여 포기를 전달할 예정이다.

한국P&G는 구세군자선냄비에 영유아용품 브랜드 팸퍼스의 기저귀 2만 장을 기부했다. 기부 물품은 한부모가족복지시설 구세군두리홈을 비롯한 구세군 영유아 보육 시설과 취약계층 영유아 가정에 전달된다.

한국P&G 팸퍼스 팀 임직원들은 지난 12일 서울 서대문구 구세군두리홈을 찾아 영유아 돌봄을 돕는 탁아 봉사와 시설 관리 활동도 진행했다. 구세군두리홈은 3세 미만 영유아를 양육하는 한부모와 자녀들이 생활하며 자립을 준비할 수 있도록 지원하는 시설이다.

한국P&G는 2017년부터 취약계층에 기저귀를 기부해 현재까지 누적 3만2000박스 이상을 전달했다. 2018년부터는 아이들과미래재단과 함께 ‘패밀리케어’ 캠페인을 진행하며 소아 환자의 진료 환경 개선도 지원하고 있다.

CJ도너스캠프는 겨울방학을 앞두고 취약계층 아동에게 식문화 체험 기회를 제공하기 위해 CJ ONE 포인트 기부 캠페인 ‘한끼의 울림’을 시작했다. 캠페인은 오는 12월 13일까지 진행된다.

모금액은 내년 1월 전국 지역아동센터 160곳의 아동 3200명에게 밀키트를 지원하는 데 사용된다. 밀키트는 스타 셰프 레이먼 킴이 기획한 ‘폭찹 스테이크’와 CJ프레시웨이의 ‘화이트 라구파스타’, ‘로제 리조또’ 등 3종이다.

이번 캠페인은 2017년부터 10년째 이어져 온 대중 참여형 기부 활동이다. 회원들은 CJ ONE 앱에서 보유 포인트로 기부할 수 있으며, 신용카드와 휴대전화 결제도 가능하다. CJ도너스캠프는 모금액과 동일한 금액을 추가로 기부하는 1대1 매칭그랜트 방식으로 기부 규모를 두 배로 늘릴 계획이다. 올해 목표 모금액은 3000만원으로, 재단의 매칭 기부를 더해 총 6000만원을 조성한다는 목표다.

CJ도너스캠프는 지난해까지 해당 캠페인을 통해 총 4억8000만원의 기부금을 조성했으며, 누적 2만1200명의 아동에게 식문화 체험 기회를 제공했다.

생활용품과 식품 지원뿐 아니라 문화예술 분야에서도 창작자 지원과 시민들의 문화 향유 기회를 넓히기 위한 활동이 이어지고 있다.

깨끗한나라는 보건복지부와 한국사회복지협의회가 주관하는 ‘지역사회공헌 인정기업’에 2년 연속 선정됐다. 용산 지역 민·관 협력 네트워크 ‘용산드래곤즈’를 통한 빗물받이 청소와 청년 자원순환 프로젝트 지원, 취약계층 대상 생리대·기저귀·화장지 등 생활필수품 기부를 이어오고 있다.

2019년부터 올해 11월까지 생활필수품과 재난 구호 물품 등을 지원한 실적은 총 111건, 약 32억원이다. 이와 함께 지역아동센터 여학생을 대상으로 위생교육을 진행하고, 서울·경기·충북 등 4개 지역에 정원을 조성하는 등 환경 개선과 지역사회 상생 활동도 펼치고 있다.

KT&G 상상마당은 오는 12월 30일까지 서울 강남구 KT&G 상상마당 대치갤러리에서 ‘대단한 디자인 프로젝트’ 전시회를 개최한다. 이번 전시에서는 지난 9월 열린 ‘제18회 대단한 단편영화제’ 본선 선정작 35편과 디자이너 35명이 각각 협업해 제작한 포스터를 선보인다.

‘대단한 단편영화제’는 KT&G 상상마당이 2007년부터 국내 단편영화 발굴과 지원을 위해 운영해 온 문화공헌 프로그램이다. 관람객들은 영화 포스터뿐 아니라 영화제의 발자취와 주요 성과, 현장 스케치 영상도 볼 수 있다.

KT&G 상상마당은 단편영화 감독과 디자이너의 협업을 통해 창작자 간 교류 기회를 제공하고, 시민들의 문화예술 접근성을 높인다는 계획이다. 홍대·논산·춘천·대치·부산 등 전국 5곳에서 복합문화예술공간을 운영하며 매년 3000여개의 문화예술 프로그램을 진행하고 있다.

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