프로골퍼 주민이 골프를 가르치고, 경로당 회장은 댄스 교실을 연다. 서울 관악구가 13년째 이웃의 재능과 경험을 나누는 ‘재능나눔학교’에서다.

관악구는 10월까지 골프와 건강, 댄스, 공예, 인생상담 등 8개 분야에서 23개 강좌를 운영했다고 20일 밝혔다. 참여한 주민은 400여명이다.

관악구 주민들이 재능나눔학교에서 골프 동작을 배우는 모습. 관악구 제공

구에 따르면 2014년 시작한 재능나눔학교는 주민들이 자신의 경험을 이웃에게 무료로 가르치는 평생학습 프로그램이다. 나이와 학력에 상관없이 누구나 강사나 수강생으로 참여할 수 있다.

강좌도 다양하다. 올해는 프로골퍼 주민의 골프 기초 수업을 비롯해 한의사의 일상 건강관리 수업, 환경운동가의 기후위기·자원순환 도자기 페인팅 수업 등이 열렸다. 댄스 자격증을 보유한 경로당 회장이 강사로 나서기도 했다. 이달에는 한국무용과 아크릴 추상화 강좌가 이어지고 있다.

구는 이 강좌가 이어질 수 있도록 강의 장소를 제공하고, 강좌 홍보와 수강생 모집 등을 지원한다. 강사로 참여한 주민은 신청하면 자원봉사 활동 시간을 인정받을 수 있다.

올해는 처음으로 ‘재능나눔학교 명예의 전당’을 마련했다. 강사로 참여한 주민 13명과 2개 단체의 활동을 소개해 공로를 기리기 위해서다.

재능나눔학교에서 셔플댄스를 배우는 주민들. 관악구 제공

참여를 희망하는 구민은 구청 홈페이지에서 신청하거나 교육지원과로 문의하면 된다.

박준희 구청장은 “‘재능나눔학교’는 우리 주변의 평범한 이웃도 훌륭한 강사가 될 수 있다는 가능성을 보여주는 평생학습 모델”이라며 “앞으로도 구민의 경험과 재능을 살린 다양한 학습 기회를 마련해 ‘평생학습 으뜸도시’ 관악을 만들겠다”고 말했다.

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