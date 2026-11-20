프로축구 K리그2의 승격 전쟁이 마지막 두 경기만을 남겨두고 뜨겁게 달아오르고 있다. 수원 삼성이 일찌감치 1부리그 복귀를 확정한 가운데 남은 자동승격 티켓 한 장을 놓고 수원FC와 서울 이랜드, 대구FC가 치열한 경쟁을 펼치고 있다. 여기에 승격 플레이오프(PO) 진출권을 둘러싼 중위권 다툼도 끝나지 않아 이번 주말 열리는 33라운드가 운명의 분수령이 될 전망이다.

올해 K리그2는 1·2위가 자동승격하고 3∼6위는 플레이오프를 거쳐 추가 승격에 도전한다. 특히 준플레이오프에서는 무승부일 경우 정규리그 상위 팀이 다음 단계에 오르는 만큼 3위와 4위 확보가 중요하다.

수원FC 김도윤(가운데)가 지난 7일 경남전에서 골을 넣고 동료들과 기뻐하는 모습. 한국프로축구연맹 제공

정규리그가 끝나면 12월 2일 3위와 6위, 4위와 5위의 단판 준플레이오프가 열린다. 승리 팀들은 12월 5일 플레이오프에서 맞붙는다. 플레이오프 승자는 K리그1으로 직행하고 패자에게도 K리그1 최하위 광주FC와 승강 플레이오프를 치를 기회가 주어진다. 김천상무가 연고지 협약 종료로 자동 강등되기 때문에 올해는 최대 4개 팀이 1부리그로 올라갈 수 있다. 승격의 문은 어느 때보다 넓어졌지만 그 문을 통과하기 위한 경쟁은 더욱 치열하다

현재 가장 유리한 팀은 수원FC다. 20일 현재 승점 60(17승9무4패)으로 2위에 올라 있는 수원FC는 3위 서울 이랜드(승점 57), 4위 대구(승점 56)에 각각 승점 3점과 4점 앞서 있다. 남은 두 경기에서 승점 4점만 추가하면 다른 팀의 결과와 관계없이 자력으로 자동승격을 확정한다.

수원FC는 21일 오후 4시30분 김포솔터축구장에서 김포FC와 맞붙는다. 이어 29일 충북청주와 정규리그 최종전을 치른다. 상대가 각각 8위와 13위라는 점에서 일정도 비교적 유리하다. 특히 이번 김포전에서 승리하고 서울 이랜드가 22일 충남아산을 상대로 승리하지 못하면 일찌감치 승격을 확정할 수 있다.

수원FC의 상승세도 매섭다. 후반기 한때 15경기 연속 무패(9승6무)를 기록했고 최근에는 안산과 경남을 잇달아 제압했다. 부상으로 이탈했던 외국인 공격수 프리조까지 복귀하면서 공격진에 힘을 보태고 있다. 프리조는 올 시즌 13골6도움을 기록한 팀의 핵심 공격수다.

서울 이랜드는 극적인 역전 승격을 꿈꾼다. 남은 두 경기를 모두 이기면 승점 63까지 올라갈 수 있다. 수원FC가 승점을 잃는다면 충분히 순위가 뒤집힐 수 있다는 계산이다.

22일 오후 4시30분 목동종합운동장에서 열리는 충남아산전은 반드시 승리해야 할 경기다. 서울 이랜드는 최근 3경기에서 11골을 몰아치는 폭발적인 공격력을 과시했다. 특히 에울레르가 최근 4경기에서 5골을 터뜨리며 상승세를 이끌고 있다. 다만 올 시즌 충남아산과 첫 맞대결에서 0-3으로 완패했던 기억은 부담스럽다. 서울 이랜드는 충남아산전을 마친 뒤 29일 경남 원정으로 정규리그를 마무리한다.

대구도 마지막 희망을 포기하지 않았다. 승점 56으로 4위인 대구는 남은 두 경기를 모두 이기면 승점 62까지 확보할 수 있다. 수원FC와 서울 이랜드가 동시에 주춤해야 하는 불리한 상황이지만 대진은 나쁘지 않다. 22일 최하위 김해FC를 홈으로 불러들이고 29일에는 천안시티FC와 맞붙는다. 특히 부상에서 돌아온 베테랑 공격수 에드가가 직전 성남전에서 결승골을 터뜨리며 건재함을 알렸다. 세징야와 에드가의 공격 조합이 막판 대역전의 열쇠다. 대구는 팀 득점에서도 58골로 수원FC와 서울 이랜드(이상 57골)를 앞서 있다. K리그는 승점이 같으면 다득점을 먼저 따지는 만큼 이 역시 중요한 변수가 될 수 있다.

자동승격 경쟁만큼이나 플레이오프 순위 싸움도 치열하다.

5위 부산 아이파크와 6위 화성FC는 나란히 승점 48을 기록 중이다. 다만 부산은 두 경기가 남았고 화성은 한 경기만 남겨둔 상태다. 7위 충남아산(승점 43)도 마지막 티켓을 포기하지 않고 있다. 충남아산이 서울 이랜드를 꺾으면 플레이오프 진출 경쟁이 최종전까지 이어진다. 반면 부산은 21일 오후 2시 충북청주와의 홈경기에서 승리하면 플레이오프 진출을 확정한다.

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