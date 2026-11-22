사고의 5S/오춘백/W미디어/1만8000원

인공지능(AI) 시대의 경쟁력은 지식의 양이 아니라 생각하고 판단하는 능력에 있다. AI가 정보를 찾고 정리하는 일을 대신하더라도 무엇이 문제인지 정의하고, 올바른 질문을 던지며, 답변의 신뢰성을 판단해 실행하는 일은 여전히 인간의 몫이기 때문이다.

오춘백/W미디어/1만8000원

저자는 제조 현장의 혁신 기법인 5S(정리·정돈·청소·표준화·습관화)를 사고의 영역에 적용해 문제 해결과 판단의 원칙을 제시한다. 불필요한 생각과 가정을 버리고(정리), 복잡한 생각을 체계화하며(정돈), 편견과 고정관념을 걷어낸 뒤(청소), 올바른 판단을 반복할 수 있는 체계를 만들고(표준화), 이를 일상의 습관으로 정착시키는(습관화) 과정이다.

회의와 교육, 매뉴얼을 반복해도 같은 문제가 되풀이되는 이유는 사고하는 방식 자체가 바뀌지 않았기 때문이라는 게 저자의 진단이다. 삼성과 LG 등에서 경영·품질혁신을 경험하고 다양한 기업을 컨설팅해 온 저자가 현장에서 축적한 문제 해결의 노하우를 담았다. AI 시대에 필요한 사고의 기본기와 조직 혁신의 방향을 제시하는 실용서다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지