서울 안양천 가족정원 장미원에 7m 높이의 대형 경관조형물과 산책로 조명이 설치됐다. 낮뿐 아니라 밤에도 정원을 산책할 수 있도록 야간경관을 개선한 것이다.

양천구는 20일 안양천 가족정원 장미원의 야간경관 개선 사업을 마쳤다고 밝혔다.

안양천 가족정원 장미원 야간경관 전경. 양천구 제공

구에 따르면 안양천 신정교와 오목교 사이에 있는 가족정원 장미원은 약 3000㎡ 규모로, 장미 3만6450주가 심겨있다.

구는 장미원 중앙에 높이 7m, 폭 6.5m 규모의 대형 경관조형물을 설치했다. 기존 장미 덩굴 구조물과 조화를 이루도록 설계하고 조명을 더해 밤에도 정원 풍경을 감상할 수 있도록 했다. 산책로를 따라 이어지는 아치형 구조물에도 조명을 설치했다. 조형물 조명은 일몰부터 오후 10시까지 켜진다.

야간 보행환경도 개선했다. 산책로 일대에 50m 길이의 LED 조명과 볼라드 조명 43개를 설치했다. 일몰과 일출 시각에 맞춰 조명이 자동으로 켜지고 꺼지는 제어 장치도 도입했다. 일부 조명에는 태양광을 활용해 전력 사용을 줄이도록 했다.

안양천 가족정원 장미원에 설치된 대형 경관 조형. 양천구 제공

안양천 가족정원 장미원 산책로. 양천구 제공

구는 지난달부터 신목동역 인근 안양천 사면 6000㎡에 ‘장미정원’을 조성하고 있다. 내년 상반기까지 조성을 마칠 계획이다.

이기재 구청장은 “이번 경관 개선으로 안양천 가족정원 장미원은 장미가 만개하는 계절뿐 아니라 사계절 다양한 풍경을 즐길 수 있는 공간으로 거듭났다”며 “앞으로도 안양천의 자연환경을 살린 특색 있는 정원과 휴식 공간을 정비해 주민들이 일상 가까이에서 아름다운 풍경과 여유를 즐길 수 있도록 하겠다”고 말했다.

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