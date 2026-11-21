‘한컷한주(週)’는 세계일보 사진부가 한 주 동안 포착한 주요 장면을 사진으로 기록해 전하는 기획 코너입니다. 한 주의 흐름 속에는 수많은 사건과 이야기가 담겨 있습니다. 사진을 통해 그 주를 관통하는 시대의 표정과 현장의 의미를 전하고자 합니다. 그 한 컷에는 뉴스의 현장과 사람들의 삶, 그리고 우리 사회의 오늘이 담겨 있습니다. 사진 한 컷이 전하는 깊은 울림과 기록의 가치를 ‘한컷한주’에서 만나보시기 바랍니다.

2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 서울 중구 이화여자고등학교에 붙은 ‘스마트 활용 부정행위 관련 제재 안내문’ 앞에서 수험생들이 주먹을 불끈 쥐며 서로 격려하고 있다. 유희태 기자

2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일 서울 영등포구 여의도여자고등학교에서 시험을 마친 수험생이 취재진을 향해 손가락 브이 표시를 하고 있다.

유희태 기자

2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일 오후, 마지막 시험을 마친 수험생들이 하나둘 교문을 나섰다. 길었던 하루를 끝낸 얼굴에는 긴장이 풀린 웃음이 번졌다.

하루 전 예비소집에서 받은 수험표부터 예년과 달랐다. 올해부터 수험표 뒷면에 가채점표가 인쇄됐고, 종료령이 울린 뒤 여기에 답을 적으면 부정행위로 처리됐다.

올해 수능은 인공지능(AI) 기기를 이용한 부정행위를 막기 위해 어느 때보다 감독이 강화됐다. 겉으로는 일반 안경과 다르지 않지만 안경테에 카메라와 마이크, 스피커가 들어 있는 스마트안경이 처음으로 반입 금지 물품에 명시됐다. 교육부는 전국 1312개 시험장에 판별 전담요원을 배치했고, 시험 도중에는 부정행위 방지를 위한 위급재난문자도 세 차례 발송됐다.

55만1864명이 지원한 이번 시험의 1교시 결시율은 9.97%로 잠정 집계됐다. 5만4338명이 시험장에 나오지 않은 셈이다. 출제위원장인 오기영 한경국립대 교수는 지난해 '불수능' 논란을 빚은 영어 영역의 난이도를 미세조정했다며 1등급 비율이 안정적으로 나올 것으로 내다봤다. 수학 영역은 지난해 수능과 비슷한 수준이었다는 분석이 나왔다.

스마트기기 관련 부정행위로는 98명이 적발됐고, 이 가운데 실제 기기를 활용한 것으로 분류된 사례는 5건이었다. 교육부는 12월 11일 성적 발표 전까지 처분을 마무리할 방침이다.

세무사 시험 부정행위 자수자 한 모 씨가 17일 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대에서 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 출석하며 허리 숙여 사과하고 있다.

유희태 기자

세무사 시험 수석 합격자가 피의자 신분으로 경찰청 문턱을 넘었다. 한모(34)씨는 17일 오전 9시 17분께 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 청사에 도착했다. 초소형 카메라 등 전자기기와 생성형 인공지능(AI)을 이용해 세무사 시험에서 부정행위를 했다며 15일 자수한 지 이틀 만이다. 출석과 동시에 신분은 피의자로 바뀌었다.

한씨는 자수를 결심한 계기를 묻는 취재진에게 "죄송합니다"라고 답했다. 혼자 계획하고 실행했느냐는 물음에는 수험생과 관계자들에게 사과하며 숨기지 않고 사실대로 진술하겠다고 했지만, 초소형 카메라와 모니터를 어떻게 준비했느냐는 질문에는 답하지 않은 채 청사로 들어갔다. 한씨 측이 제출한 장비는 휴대전화와 초소형 카메라, 노트북으로, AI 안경과 초소형 이어폰은 포함되지 않았다. 답을 어떤 방식으로 전달받았는지가 수사의 쟁점이 될 전망이다. 한씨는 위계에 의한 공무집행방해와 업무방해 등의 혐의를 받는다.

이틀 뒤인 19일에는 AI 부정행위 의혹을 받던 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우(32)씨가 서울 강동구의 한 숙박업소에서 숨진 채 발견됐다. 이씨는 이날 오전 2027학년도 수능 국어 문제를 직접 풀어 의혹을 해소하겠다고 예고했지만 공개 검증 장소에 나타나지 않았다. 경찰은 부검 등을 거쳐 정확한 사망 경위를 확인할 방침이다.

이씨는 수능을 다시 치러 서울대 치의학과에 진학했다고 밝혀 주목받았지만, 부정행위 의혹이 제기되면서 경찰 수사를 받아 왔다. 경찰은 이씨가 응시한 수능 시험지에 대한 증거보전도 요청한 상태였다. 이씨가 숨지면서 수사는 '공소권 없음'으로 마무리될 것으로 보이고, 서울대 입학 취소 등 후속 조치도 사실상 어려워졌다.

AI의 도움은 기술 진보가 가져온 피할 수 없는 흐름이지만, 사람을 평가하는 잣대인 공정성 앞에서는 여전히 큰 숙제로 남았다.

18일 서울 광진구 광나루 안전체험관에서 강동구 주민들이 완강기 체험을 하고 있다.

최상수 기자

서울 강동구 주민들이 18일 광진구 광나루안전체험관에서 지하철 사고와 지진, 화재 등 재난 상황을 직접 체험하며 위기 대응 요령을 익혔다. 강동구는 13일과 이날 두 차례에 걸쳐 19개 동 주민과 직능단체원, 직원 등 73명을 대상으로 안전교육을 했다.

참가자들은 지하철 체험장에서 비상인터폰으로 승무원에게 상황을 알리고 출입문 비상 개폐장치를 여는 방법을 배웠다. 지진 체험장에서는 흔들림 속에서 탁자 아래로 몸을 보호한 뒤 밖으로 대피하는 수칙을 반복했고, 연기가 찬 공간을 가정해 자세를 낮추고 유도등을 따라 출구를 찾는 훈련도 이어졌다. 소화기 사용법과 고층 화재를 가정한 완강기 탈출도 몸으로 익혔다. 동별 직능단체원들이 함께한 만큼 실제 상황에서 이웃의 대피를 돕는 역할도 기대된다.

2003년 서울어린이대공원 안에 문을 연 광나루안전체험관은 서울 최초의 재난안전체험관으로, 20여 종의 체험시설을 갖추고 있다. 시민에게 무료로 개방돼 홈페이지 사전 예약으로 체험할 수 있다.

18일 서울 강남구 세텍(SETEC)에서 열린 2026 서울 외국인 취업·채용박람회를 찾은 외국인들이 일자리를 찾아보고 있다. 서울시가 마련한 이번 취업채용박람회는 외국인 인재의 높은 국내 취업 수요와 기업의 구인 수요를 실제 채용으로 연결해 정착까지 지원하는 데 중점을 둔 행사로 올해 2회째를 맞았다. 박람회에는 삼성화재, 신한은행, 롯데월드 등 다양한 기업이 참여해 인재를 구했고 기업문화와 채용 특강이 이어졌다. 허정호 선임기자

서울시는 18일 강남구 서울무역전시컨벤션센터(SETEC)에서 '2026 서울 외국인 취업·채용박람회'를 열었다. 외국인 인재의 취업 수요와 기업의 구인 수요를 실제 채용으로 잇고 서울 정착까지 돕는 데 초점을 맞춘 행사로, 올해 2회째다.

구직자와 기업 모두 서로를 찾고 있지만 연결은 쉽지 않다. 법무부에 따르면 국내 외국인 유학생은 30만명을 넘었지만 국내 취업 비율은 7명 중 1명꼴에 그친다. 반면 중소기업중앙회 조사에서 외국인 유학생 86.5%가량이 한국 취업을 희망했고, 중소벤처기업진흥공단 조사에서는 중소기업 78.4%가 외국인 채용 계획이 있다고 답했다. 다만 75.9%는 채용정보 확보와 적합한 인재 발굴에 어려움을 겪고 있었다.

이번 박람회에는 삼성화재와 신한은행, 카카오뱅크 등 금융기업을 비롯해 롯데월드, 파크하얏트 서울, 쿠팡풀필먼트서비스 등 기업·기관 117곳이 참여했고, 외국인 구직자 2500명 이상이 사전 신청했다. 참여기업 가운데 61곳은 외국인 유학생(D-2)과 구직자(D-10)가 취업에 필요한 체류자격으로 바꾸는 과정도 지원한다. 서울시는 행사 뒤 3개월간 채용 연계를 이어갈 계획이다.

서울에서 공부한 외국인 인재가 서울에서 일하고 뿌리내릴 수 있을지, 박람회장을 채운 이력서들이 그 답을 기다리고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 시진핑 중국 국가주석이 18일 중국 선전 푸톈구 선전국제교류센터에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영만찬 기념사진 촬영에서 인사하고 있다. 선전=이제원 선임기자

미국·중국·러시아 정상이 사상 첫 3자 회담을 하루 앞둔 18일 오후(현지시간) 중국 광둥성 선전에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영만찬에서 처음 마주했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 선전 국제교류센터에 들어서며 먼저 기다리던 시진핑 중국 국가주석 내외와 악수를 나눴다. 트럼프 대통령이 시 주석의 팔을 가볍게 토닥이며 말을 건네자 시 주석은 고개를 끄덕였다. 잠시 뒤 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 오른손을 내밀며 두 정상 쪽으로 다가왔고, 시 주석이 지켜보는 가운데 트럼프 대통령과 악수하며 짧은 대화를 주고받았다.

이어진 단체 기념촬영에서는 시 주석 내외의 양옆에 트럼프 대통령과 푸틴 대통령이 섰다. 이재명 대통령 내외는 트럼프 대통령 옆에 자리했다.

세 정상은 이튿날 선전 치린산장에서 사상 첫 3자 정상회담을 열고 4개 항의 '미·중·러 정상 평화선언'을 발표했다. 핵전쟁은 결코 일어나서는 안 된다는 원칙을 재확인하고 핵위험 감소와 핵확산 방지를 위한 대화에 나서기로 했으며, 정제 석유제품 공급 확대와 유엔 개혁에도 뜻을 모았다. 다만 핵군축 협상 일정이나 우크라이나 전쟁 해법 같은 구체적인 내용은 담기지 않았다. 악수는 짧았지만, 세 나라 앞에 남은 숙제는 결코 짧지 않아 보인다.

녹사평광장과 이화길, 퀴논길 등 이태원 일대에서 상권 활성화 축제인 '라이징 이태원(Rising Itaewon)'가 열린 가운데 15일 서울 용산구 앤틱문화거리를 찾은 시민들이 앤틱 마켓을 구경하고 있다. 최상수 기자

10·29 이태원 참사 4년을 넘긴 서울 용산구 이태원에서 주민과 상인이 직접 기획한 상권 활성화 축제 '라이징 이태원'이 14∼15일 이틀간 녹사평광장과 이화길, 퀴논길 일대에서 열렸다. 참사 이후 지역 공동체를 회복하고 상권에 활력을 불어넣자는 취지다.

행사는 이태원1동 통장협의회장과 주민자치위원장, 거리별 상인 대표 등 12명으로 꾸려진 '이태원상권활성화협의체'가 기획했다. 참사의 상처를 안고 있는 지역 구성원들이 지난 8월부터 여러 차례 머리를 맞대고 프로그램을 짰다.

'달리고(RUN), 듣고(MUSIC), 사고(MARKET), 만나는(PEOPLE)'을 주제로 오전에는 거리를 달리며 쓰레기를 줍는 '라이징 런'이, 낮부터 저녁까지는 녹사평광장에서 로컬 마켓과 DJ 부스가 운영됐다. 해 질 무렵에는 퀴논길과 이화길에서 디스코 에어로빅 퍼레이드가 펼쳐졌다. 구는 행사 구역별로 안전관리 인력을 배치하고 비상 대응 체계를 가동했다.

김경대 용산구청장은 "이번 행사는 이태원에 깊은 애정을 가진 주민과 상인이 머리를 맞대고 준비한 자리"라며 "주말 이태원을 찾아 거리 곳곳에서 새로운 즐거움을 찾아보길 바란다"고 말했다.

아픔을 기억하는 거리에서, 이태원은 다시 일상의 발걸음을 내딛고 있다.

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