충남 농가에서 기른 병풀에 스타트업의 연구개발을 더한 화장품이 TV홈쇼핑에 오른다. 농산물 재배와 원료 가공, 제품 판매를 연결해 지역 농업의 부가가치를 높이려는 시도다.

천안의 화장품·이너뷰티 식품 기업 시카젠은 생병풀 착즙액을 담은 ‘프레시 시카 90% 앰플’로 오는 30일 오후 9시45분 롯데홈쇼핑 첫 TV 생방송을 준비하고 있다고 20일 밝혔다.

충남 농가에서 기른 병풀의 착즙액을 원료로 사용한 시카젠의 앰플·에센스·크림. 사진 앞줄 가운데는 시카젠이 30일 롯데홈쇼핑 첫 방송에서 선보일 예정인 ‘프레시 시카 90% 앰플’. 시키젠 제공

회사는 첫 방송 편성을 안내받아 홈쇼핑용 상품 구성을 준비하고 있으며, 쇼호스트 등 세부 사항은 조율 중이라고 설명했다. 온라인과 약국 등에 이어 TV홈쇼핑으로 판매망을 넓혀 전국 소비자에게 원료와 제품의 특징을 알릴 계획이다.

시카젠은 홈쇼핑 유통업체와 2년 계약을 체결했다고 밝혔다. 월 3회 방송을 목표로 판매 반응에 따라 후속 편성을 조정할 방침이다. 앰플과 함께 에센스·크림 등으로 제품군을 확대하며 소비자 접점도 넓히고 있다.

사업의 기반은 지역 농가와의 계약재배다. 시카젠은 특허를 출원한 병풀 신품종과 재배법을 지역 농가에 보급했다고 설명했다. 농업경영체 2곳이 아산시 신창면·배방읍·송악면과 당진시 고대면 등 4곳에서 병풀을 재배해 공급한다. 회사는 지난해 병풀 40t을 직접 재배했으며, 올해 전량 계약재배로 전환한 뒤 생산량이 100t에 이르렀다고 밝혔다.

농가가 병풀을 기르면 천안 본사와 기업부설연구소가 원료 연구개발과 제품화를 맡고, 외부 전문업체가 위탁 가공과 완제품 생산을 담당한다. 농업 생산에 제조·가공과 유통·판매를 결합하는 농촌융복합산업, 이른바 ‘6차산업’과 맞닿은 구조다. 지역 농산물의 활용처를 넓히고 계약재배 농가의 안정적인 판로와 소득 기반을 확보하려는 시도라는 점에서 의미가 있다.

국제화장품성분명(INCI) 부여 통지서에는 시카젠의 착즙 원료가 ‘Centella Asiatica Leaf/Stem Juice’(병풀잎·줄기즙)로 기재돼 있다. 제품명의 ‘90%’는 회사가 밝힌 완제품 내 생병풀 착즙 원료의 배합 비율이다.

충남의 한 계약재배 농가에서 작업자들이 천안 화장품 기업 시카젠에 공급할 병풀을 수확하고 있다. 시카젠 제공

회사는 이 앰플이 건조하거나 외부 자극을 받은 피부의 보습과 진정을 겨냥한 제품이라고 설명했다. 완제품 인체적용시험에서는 피부 수분 손실량과 외부 자극 후 진정 정도, 모공 깊이·면적 등 지표의 일시적 변화를 평가했다고 밝혔다.

해외 판로도 모색하고 있다. 시카젠은 지난해 11월 사우디아라비아 리야드에서 열린 창업 박람회 ‘BIBAN 2025’에서 현지 기업과 생병풀 앰플의 기술 교류 및 시장 진출 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.

시카젠 홈쇼핑 판매 확대가 지속적인 원료 수매로 연결되면 계약재배 농가의 공급 기반을 넓히는 계기가 될 수 있다. 이영종 시카젠 대표는 “앞으로도 여러 홈쇼핑 채널과 다양한 유통 채널, 신규 제품 출시를 통해 생병풀 착즙원액을 활용한 제품을 소비자가 일상에서 경험할 수 있는 기회를 넓혀 나가겠다”고 밝혔다.

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