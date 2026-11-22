에어프레미아는 글로벌 항공 서비스 평가 기관 APEX가 주관하는 ‘2027 APEX 베스트 어워즈’에서 ‘동북아 최고 기내 엔터테인먼트 부문에 선정됐다고 22일 밝혔다. 시상식은 전날 싱가포르 마리나베이 샌즈에서 열렸다.

에어프레미아 여객이 기내 엔터테인먼트를 이용하고 있는 모습.

APEX 베스트 어워즈는 실제 항공편 이용객의 경험과 평가를 바탕으로 항공사의 서비스 경쟁력을 평가하는 국제 시상식이다. 2027년 어워즈에는 APEX가 여행 일정 관리 플랫폼 트립잇(TripIt)과 협력해 수집한 전 세계 722개 항공사의 100만 편 이상 항공편에 대한 승객 평가가 반영됐다. 평가 항목은 좌석 편안함, 객실 서비스, 기내식, 기내 엔터테인먼트, 와이파이 등 5개 분야다.

에어프레미아는 전 항공기에 개인용 고화질 스크린을 설치하고 영화와 TV 프로그램, 예능, 다큐멘터리 등 다양한 콘텐츠를 제공하고 있다. 장거리 비행에 적합한 콘텐츠 구성과 맞춤형 큐레이션을 통해 승객의 취향과 관심사에 맞는 기내 엔터테인먼트 서비스를 운영하고 있다.

이 같은 서비스 경쟁력은 다른 국제 평가에서도 인정받고 있다. 에어프레미아는 앞서 스카이트랙스(Skytrax)가 발표한 ‘2026 월드 에어라인 어워즈’에서 ‘세계 최고 장거리 LCC TOP 10’과 ‘대한민국 베스트 캐빈 크루 2위’에 선정된 바 있다.

에어프레미아 관계자는 “실제 탑승객들의 평가를 통해 기내 엔터테인먼트 서비스의 경쟁력을 인정받아 뜻깊다”며 “앞으로도 다양한 콘텐츠와 차별화된 기내 서비스를 통해 장거리 비행의 만족도를 높여 나가겠다”고 말했다.

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