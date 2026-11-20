도널드 트럼프 미국 대통령이 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 기간 중 북·미 정상회담 불발에 아쉬움을 드러내며 회담을 계속 추진하겠다는 의지를 보였다.

19일(현지시간) 미 NBC 방송에 따르면 트럼프 대통령은 이날 전화 인터뷰에서 ‘김정은과의 회담 가능성을 제기했지만 결국 성사되지 않았다’는 지적에 “북한 지도자(김 위원장)와 좋은 관계를 맺고 있기는 하지만, 이번에는 회담이 성사되지 않았다”고 답했다. NBC는 이번 전화 인터뷰가 트럼프 대통령이 전용기인 에어포스원을 타고 정상회의가 열린 중국 선전을 떠나 미국으로 출발하기 직전 이뤄졌다고 밝혔다.

2019년 6월 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 김정은 북한 국무위원장이 판문점 군사분계선 북측 지역에서 만나 인사한 뒤 남측 지역으로 향하고 있다. 연합뉴스

트럼프 대통령은 에이팩 정상회의를 앞두고 김 위원장과 회동하기를 바란다는 뜻을 여러 차례 내비쳤고, 그의 아시아 순방을 수행한 마코 루비오 국무부 장관도 트럼프 대통령의 정상회담 재개 추진을 “진지한 구상”이라고 강조한 바 있다. 이후 미국이 에이팩 정상회의 개최 직전인 18일 열린 유엔총회 제3위원회에서 미국이 북한인권결의안을 기권해 북·미회담 가능성이 커진 것 아니냐는 관측까지 나왔지만, 결국 트럼프 대통령은 뜻을 이루지 못하고 미국행 비행기를 타게 됐다.

인터뷰를 했던 NBC 기자는 자신의 엑스(X) 계정에서 트럼프 대통령이 “(김 위원장과) 관계는 유지되고 있지만, 우리는 만나지 않았다”며 “(에이펙 기간) 회담이 너무 많았다. (북미) 회담이 성사되기는 어려웠을 것”이라고 말했다고 전했다. 트럼프 대통령은 그러면서 “우리는 언젠가 만나게 될 것(We'll have that meeting at some point)”이라고 북·미회담 시도를 이어가겠다는 의지를 내비쳤다.

트럼프 대통령은 북·미회담 재차 추진을 자신하고 있지만 북한이 더 이상 미국과 양자회담에 매력을 느끼지 않을 것이라는 전망이 나오고 있다. 미 국가정보국 북한 담당 부조정관을 지낸 시드 사일러 국제전략문제연구소(CSIS) 선임 고문은 “김정은은 전략 외교 차원에서 핵보유국 지위를 공고히 하고 세계가 비핵화나 제재, 압박 등을 잊도록 하려고 시도하고 있다”며 “그는 현재 트럼프를 만날 필요가 없고, 그 만남에서 가치를 느끼지 못한다”고 평가했다.

사일러 선임 고문은 북한이 에이팩 정상회의 직전 중국과 러시아에 고위 대표단을 파견한 것에 대해 “아마 초청에 대한 거절 이유를 설명하고, (미·중·러 3자 회담에서) 북한의 입장이 어떻게 표명되기를 바라는지 명확히 전달하기 위해서였을 것”이라고 말했다. 그는 미·중·러 3자 회담 공동성명에서 북한 문제가 명시적으로 거론되지 않은 것에 대해 “중국과 러시아가 북한을 불쾌하게 하거나, 북한의 의지에 반해 협상 테이블로 복귀하도록 압박하는 것처럼 보일 수 있는 어떤 발언도 피하려고 노력하는 상황”이라고도 진단했다.

빅터 차 국제전략문제연구소CSIS 한국 석좌는 “김정은이 중국 선전에서 정말 원했던 회담은 미국과의 양자 회담이 아니라 (미·중·러) 3자 회담의 일부가 되는 것이었을 수도 있다”면서 “그 회담에 참여함으로써 아시아의 4대 핵보유국이 한자리에 모여 ‘우리는 군비 통제를 원한다’라거나 ‘핵전쟁이 있어선 안 된다’는 식의 합의를 도출하는 것이었을 것”이라고 밝히기도 했다. 차 석좌는 “추측일 뿐이지만, 김정은은 그런 회담에 참석하는 걸 더 원했을 수 있다. 물론 시진핑(중국 국가주석)은 그런 제안에 동의하지 않았을 것”이라고 덧붙였다.

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