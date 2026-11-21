서울시 소방재난본부가 화재 현장에서 신속하게 사람들이 대피할 수 있도록 도와 인명피해를 막은 박진용(37) 씨에게 ‘재난현장 용감한 의인’ 표창을 전수했다.

박진용씨(왼쪽)가 지난 18일 서울 관악소방서에서 ‘재난현장 용감한 의인’ 표창을 받은 뒤 한상우 관악소방서장과 기념촬영을 하고 있다. 서울시 제공

21일 시에 따르면 박 씨는 “화재 현장에 있던 16명의 외국인 관광객이 안전하게 대피했다는 것만으로도 이미 상을 받은 기분인데 과분한 칭찬까지 받게 된 것 같다”며 “앞으로도 도움이 필요한 분께 손을 내밀 수 있는 사람이 되도록 노력하겠다”고 소감을 전했다.

박 씨는 지난 1일 관악구에서 오토바이를 타고 지나가던 중 건물 3층 창문에서 검은 연기와 화염이 분출되는 것을 목격했다. 해당 건물이 숙박시설임을 알던 박 씨는 우선 119에 신고한 뒤, 위험을 무릅쓰고 화재 발생 층으로 올라가 객실 문을 두드리며 ‘불이야’를 외쳐 투숙객들이 화재 사실을 인지하고 신속하게 대피할 수 있도록 유도했다.

화재 당시 숙박시설에는 스페인 국적 단체 관광객 12명을 비롯해 프랑스·일본 등 외국인 투숙객 16명이 머물고 있었다. 이들은 박 씨가 객실 출입문을 두드려 화재 사실을 알리기 전까지 이를 인지하지 못하고 있었던 것으로 알려졌다.

박 씨는 건물 밖으로 대피한 뒤에도 현장에 도착한 소방대원에게 건물 후면 비상계단 위치와 대피자들이 머물고 있던 장소를 알려 빠르게 인명을 구조하고 화재를 진압할 수 있도록 도왔다. 이번 화재는 1일 오후 2시18분에 접수되어 오후 4시32분에 인명피해 없이 완전히 진화됐다.

시는 이번 화재가 초기 목격자의 신속한 신고와 초동 대처로 인명피해 없이 진화되었으나, 화재 발생 초기는 연기와 유독가스가 짧은 시간 안에 빠르게 확산되어 매우 위험한 만큼 신속히 대피한 뒤 안전한 장소에서 119에 신고하는 것이 중요하다고 거듭 당부했다. 특히 화염과 연기가 확산된 상황에서 무리하게 건물 내부로 진입하거나 대피한 뒤 다시 건물 안으로 들어가는 행동은 매우 위험하므로 각별한 주의가 필요하다.

홍영근 시 소방재난본부장은 “위급한 상황에서도 신속하게 화재 사실을 알리고 투숙객들의 대피를 도운 박진용 씨의 용기 있는 행동이 16명 모두가 안전하게 대피하는 데 큰 도움이 됐다”며 “겨울철에는 난방기기 사용 증가 등으로 화재 위험이 높아지는 만큼, 시민 여러분께서도 생활 주변의 화재 위험요인을 미리 살피고 안전수칙을 준수해 주시길 바란다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지