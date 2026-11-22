전국 공항세관이 마약밀수 차단에 적극 나섰다.

관세청 인천공항세관은 청주세관에서 전국 공항세관장들이 참석한 가운데 ‘2026년도 제4차 전국 공항세관 기관장 협의체 회의’를 개최하고 마약 밀수 차단을 위해 공동 대응에 나섰다고 22일 밝혔다.

19일 청주세관에서 열린 ‘제4차 전국 공항세관 기관장 협의체 회의’에 참석한 김정 인천공항본부세관장(왼쪽 일곱번째) 등이 기념촬영을 하고 있다.

이번 회의는 각 공항세관의 마약 등 위해물품 단속 사례와 현장 대응 경험을 공유하고 각 공항세관의 여건과 특성을 반영한 효과적인 밀수 차단 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

특히 전국 공항세관의 마약 적발 역량을 높이기 위한 공동 협력과제로 ‘인천공항세관-지방 공항세관 합동 X-ray 판독 모의훈련 실시’, ‘X-Ray 영상판독 경진대회 개최’ 등을 협의했다.

이와 함께 최근 자가 치료 목적의 휴대 반입이 허용된 비만치료제 등 의약품과 관련해 제도 변경을 악용한 불법 반입 가능성에 대비하기 위해 통관 관리 방안을 논의했다.

회의 참석 세관장들은 청주국제공항을 방문해 청주세관의 우범여행자 감시 단속체계와 여행자 휴대품 통관현장을 살펴보고, 마약 등 위해물품 차단을 위해 노력하는 현장 직원들을 격려하였다.

김정 인천공항본부세관장은 “국제공항을 통한 마약 등 위해물품 반입 수법이 갈수록 지능화되고 공항별 단속 환경도 다양해지는 만큼, 전국 공항세관 간 긴밀한 정보 공유와 협력이 무엇보다 중요하다”고 말했다.

김 세관장은 “협의체를 중심으로 현장 경험과 단속 노하우를 공유하고 합동훈련 등 실질적인 협력을 확대해 공항을 통한 불법물품 반입을 차단하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

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