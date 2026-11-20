미국과 중국, 러시아 정상이 19일(현지시간) 중국 선전에서 사상 처음으로 한 자리에 모인 정상회담이 열린 뒤 도널드 트럼프 미국 대통령 등은 “역사적 회담”이라며 자화자찬을 이어가고 있다. 그러나, 외신들의 평가는 냉정하다. ‘사상 처음’이라는 역사적 상징성 외에는 자체로 의미를 둘 수 있지만, 난마처럼 얽힌 지구촌 현안을 해결할 획기적 돌파구는 찾지 못했다는 것이다.

이날 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 선전 외곽에 중국 정부가 국내외 귀빈용으로 지은 치린산장에서 80분 넘게 회담하며 핵 군축 문제, 미국과 러시아가 각각 벌이고 있는 이란 전쟁과 우크라이나 전쟁 등에 대해 논의했다. 모두 향후 국제정세에 획기적 변화를 만들 수 있는 의제들로 회담 후 시 주석은 긍정적이고 건설적이며 성과가 있는 회담이었다고 자평했고, 푸틴 대통령은 “유용하고 실질적”이었다고 답했다. 트럼프 대통령은 “우리가 역사를 만들고 있다”고 강조하기까지 했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽부터)과 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 18일(현지시간) 중국 선전국제교류센터에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영만찬에 참석, 인사를 나누고 있다. 연합뉴스

그러나 미국 월스트리트저널(WSJ)은 이날 회담 결과물로 나온 4개 공동 성명이 제한적이고 선언적 내용만 담았다고 평가했다. 무엇보다 가장 주목받은 핵군축과 관련한 실망감이 컸다. 공동 성명에서 3국은 핵전쟁은 이길 수도 없고 벌여서도 안 된다는 점을 재천명하며 “핵 위험 감소와 핵확산 방지에 관해 대화를 진행할 것”이라고 밝힌 바 있다. 이에 대해 WSJ는 성명에 제시된 핵 위험 감소와 핵확산 방지를 위한 추가 회담, 핵전쟁을 막겠다는 3국의 폭넓은 약속이 어떻게 구체적으로 진행될 것인지 세부 사항이 제시되지 않았다고 지적했다.

미국과 러시아가 각각 5000개 넘는 핵탄두를 보유한 것으로 추정되는 데 비해 현재까지 600개 이상 보유한 것으로 알려진 중국이 핵군축에 응하지 않으리라는 관측은 이미 제기돼 왔었다. 이에 따라 회담 전부터 ‘사진촬영용 회담’이 될 수 있다는 우려가 나왔는데 실제로 회담 이후 외신들은 같은 평가를 연이어 내리고 있다. 미국 CNN 방송은 “외교적 돌파구는 이번 회담의 핵심 목적이 아니었던 것으로 드러났다. 회담 자체가 바로 성과물이었다”고 꼬집었고, AP통신은 “이번 회동이 세계사의 전환점이 될지 아니면 빠르게 잊히는 사진 촬영 행사에 그칠지는 두고 봐야 한다”고 짚었다.

다만, AP는 “단 한 차례 회담으로 극적인 돌파구가 마련될 가능성은 작다”는 대릴 킴벌 군비통제협회(ACA) 사무총장의 발언을 전하면서 이번 회담이 후속 협상으로 이어질 계기는 될 수 있다고 전망했다.

도널드 트럼프(오른쪽부터) 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 19일(현지 시간) 중국 광둥성 선전의 치린 산장에서 3자 회담이 열리는 회담장으로 입장하고 있다. 선전=AP연합뉴스

이란과 우크라이나에서 벌어지고 있는 양대 전쟁은 세 개 나라의 이해관계가 워낙 복잡하게 얽혀있어 회담 전부터 실질적 결과물은 없을 것이라고 예상돼 왔다. 결국, 우려대로 이번 회담에서 양대 전쟁 관련해서는 전혀 접점을 만들지 못했다. 로이터 통신은 트럼프 대통령이 시 주석과의 양자회담 모두발언에서 우크라이나전쟁 종식을 강조한 반면, 시 주석이 이 문제를 입에 올리지 않았다는 점에 주목하며 “그는 가장 직접적인 영향을 받는 국가들이 배제된 우크라이나 문제 논의에 끌려들어가는 데 별다른 관심이 없었다”고 전했다. CNN은 “우크라이나나 이란이 협상 테이블에 참석하지 않은 정상회의가 평화를 가져오는 데 기여할 수 있는 정도는 제한적이었던 것으로 보인다”고 해설했다.

미·중·러는 대신 각자 자신의 ‘영역’에 대한 배타적 영향력을 강조하며 타국의 간섭을 거부하는 모습을 보였다고 WSJ은 보도했다. 미국은 서반구에서, 중국은 대만해협에서, 러시아는 우크라이나를 각각 자국의 ‘세력권’으로 봤다는 것이다. 이는 이번 회담이 ‘제2의 얄타회담’이 될 수 있다던 세계 여러 나라의 우려와 비슷하다. CNN은 시 주석과 푸틴 대통령이 실제로 3자 회담 모두발언에서 제2차 세계대전 직후 강대국들이 모여 세계 질서를 형성했다고 언급했다면서 “그들이 이 회동을 어떻게 바라보고 있었는지 암시한다”고 지적했다.

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