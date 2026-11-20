인공지능(AI) 모델 개발사로는 처음으로 상장한 앤트로픽이 상승 마감하며 나스닥 시장 데뷔 첫날을 마무리했다.

다리오 아모데이 최고경영자(CEO·가운데) 등 앤트로픽 관계자들이 19일(현지시간) 뉴욕거래소에서 나스닥 상장을 축하하며 박수 치고 있다. 뉴욕=로이터연합뉴스

앤트로픽은 19일(현지시간) 공모가 대비 17% 오른 97.17달러로 장을 마쳤다.

개장 직후 매수세가 몰리면서 주당 111.5달러로 거래를 시작한 앤트로픽은 이후 단기 차익 실현 매물이 늘면서 100달러선 아래로 내려갔다. 그럼에도 전날 확정된 공모가 83달러보단 17.1% 상승한 수치다.

종가 기준으로 앤트로픽 시가총액은 1조2800억달러로 미국에 상장된 기업 중 10위를 기록했다.

앤트로픽은 이번 상장에서 기본 주식 공모액과 사모 배정 주식 등을 포함해 총 1073억달러를 조달했다. 이는 지난 6월 스페이스X가 기록한 조달액 862억달러를 넘어서는 역대 최대 규모다.

블룸버그 통신은 “종합적으로 앤트로픽은 오늘 상장을 성공적이라고 평가할 것”이라며 “자금을 확보하고 역사상 최대 규모의 IPO라는 영예를 얻었으며 무엇보다도 최첨단 AI 연구소 중 처음으로 공개시장에 진출했다”고 지적했다.

19일(현지시간) 뉴욕 나스닥 마켓사이트 타워 전광판에 인공지능(AI) 기업 앤트로픽의 기업공개(IPO)를 기념하는 개장 타종식 장면이 표시되고 있다. 뉴욕=AP연합뉴스

다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)는 나스닥 상장식 연설에서 AI 안전을 강조했다.

아모데이 CEO는 “우리는 AI 시스템의 학습과 배포 속도를 조절해 AI가 안전하고 앞으로도 계속 인간의 통제하에 있으리라고 확신할 수 있을 때까지 시간을 가질 것”이라며 “안전에 거의 신경 쓰지 않을 때의 AI와 안전에 집착할 때의 AI는 엄청나게 다르다. 안전과 공익에 대한 집착은 앤트로픽의 유전자(DNA)에 처음부터 깊이 새겨져 있다”고 말했다. 이어 “이와 같은 방식을 AI 업계의 다른 기업들도 채택하게 될 것”이라며 “이 같은 ‘정상을 향한 경쟁’이 제대로 작동한다면 모두가 안전하게 기술을 구축하고 있으므로 모두가 승자가 되는 미래가 오게 될 것”이라고 덧붙였다.

앤트로픽의 기업공개(IPO)는 AI 거품론과 AI 속도조절론 등 AI를 둘러싼 여러 논쟁이 제기되는 시점에 이뤄졌다. 앤트로픽 주가가 안정적으로 계속 유지된다면 AI 성장에 대한 우려는 한풀 꺾일 수 있다. AI만으로 수익을 낼 수 있는지에 대한 우려는 여전하다. 시장 분석가 피오나 신코타는 “거대언어모델(LLM)이 실질적인 효용성을 주며 살아남겠지만 수지타산이 맞지 않는다”며 “더 많은 기업이 AI 모델을 구축할수록 기술이 범용화되고 경쟁 우위가 사라져 결국 가격이 하락한다”고 지적했다.

인공지능(AI) 개발에 반대하는 시위대가 19일(현지시간) 미국 샌프란시스코 앤트로픽 본사 정문을 막고 구호를 외치고 있다. 샌프란시스코=로이터연합뉴스

인공지능(AI)이 인류를 멸망시킬 수 있다고 경고한 전직 앤트로픽 연구자 제이컵 콕슨이 19일(현지시간) 샌프란시스코 앤트로픽 본사 앞에서 열린 AI 개발 반대 집회에 참석해 발언하고 있다. 샌프란시스코=AFP연합뉴스

AI 안전 우려도 작지 않다. 이날 뉴욕 나스닥 건물 앞과 샌프란시스코 앤트로픽 본사 앞에서는 무분별한 AI 개발을 중단하라는 시민단체의 시위가 벌어졌다. 이들은 ‘스스로 발전하는 AI를 금지하라’, ‘AI 경주를 중단하라’ 등의 문구가 적힌 피켓이나 손팻말 등을 들고 구호를 외쳤다. 특히 이날 시위에 지난 9월 앤트로픽에서 퇴사하며 AI발 인류 멸망 논쟁을 불러일으킨 전 연구원 제이컵 콕슨도 참석해 눈길을 끌었다.

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