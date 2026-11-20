경북 칠곡군 왜관읍 성 베네딕도회 왜관수도원 경내. 길 끝으로 첨탑이 높은 붉은 벽돌 성당이 보인다. 사진=한국관광공사 제공

연말 기차를 타고 가족과 크리스마스 분위기를 즐길 만한 곳이 경북 칠곡 왜관에 았다. 12월 왜관역 광장에 크리스마스 마켓이 선다. 수도원 안의 붉은 벽돌 예배당 ‘칠곡 구 왜관성당’이 그 출발점이다. 1928년 지은 이 성당은 지난해 2월 국가등록문화유산이 됐다.

20일 국가유산청과 칠곡문화관광재단 등에 따르면 구 왜관성당은 칠곡군 왜관읍 관문로의 성 베네딕도회 왜관수도원 안에 있다.

경북 첫 천주교 본당인 가실본당에 딸렸던 공소가 1928년 본당으로 올라서면서 지은 예배당으로, 높은 첨탑과 반원 아치 창이 지금도 비교적 원형대로 남아 있다.

국가유산청은 이 건물을 두고 “선교활동을 펼치던 독일 성 베네딕도회의 수도자들이 한국전쟁 기간 중 이곳에 피난을 와서 세운 ‘베네딕도수도원’이 오늘날의 ‘성 베네딕도 왜관수도원’으로 성립되기까지의 과정을 보여주는 중요한 역사적 장소”라고 등록 이유를 밝혔다.

소나무 사이로 보이는 칠곡 구 왜관성당. 붉은 벽돌 벽에 초록 지붕을 얹었다. 사진=한국관광공사 제공

◆ 북에서 쫓겨난 수도자들, 남쪽 성당에 짐을 풀다

수도자들이 왜관까지 내려온 길은 멀었다. 성 베네딕도회는 만주 연길과 원산 덕원에 수도원을 두고 선교했으나 1946년 연길수도원이, 1949년 덕원수도원이 공산당에 의해 잇따라 문을 닫았다.

덕원에서 쫓겨나던 1949년 5월 11일, 당시 차부제였던 김영근 베다(1918∼2002) 신부는 수도원장 신상원 보니파시오(1877∼1950) 주교 아빠스가 쓰던 성작과 수도원 인장을 몰래 감춰 나온 것으로 전해진다.

성작은 미사 때 포도주를 담는 잔이다. 이 잔은 평양과 서울, 부산, 대구를 거치는 피난길을 함께한 뒤 1952년 왜관에 닿았다. 신상원 아빠스는 1950년 2월 평양의 교화소에서 숨졌다.

남쪽으로 피난한 수도자들은 1952년 왜관에 교회를 열며 자리를 잡았다. 1955년 수도원 건물이 들어서면서 식구가 크게 늘었고, 지금은 학교와 출판사, 농장 등을 운영한다.

◆ 독일 신부가 직접 도면을 그린 또 하나의 성당

수도원에서 같은 관문로를 따라 걸으면 1960년대 지은 왜관성당이 나온다. 2018년 국가등록문화유산이 된 이 건물은 독일인 신부 알빈 슈미트(1904∼1978)가 설계했다.

국가유산청은 당시 대부분의 성당이 이른바 양식주의 형태로 지어진 것과 달리 안팎 공간을 더 자유롭게 구성해 건축사적으로 중요하다고 평가했다. 슈미트 신부가 직접 그린 설계도면도 지금까지 남아 있다.

낙동강을 가로지르는 칠곡 왜관철교. 하늘색 트러스가 돌로 감싼 교각 위로 이어진다. 사진=한국관광공사(김지호) 제공

◆ 다리 한 칸을 끊어 북한군을 막은 낙동강 철교

수도자들이 왜관에 자리 잡기 전, 이 일대는 전쟁의 한복판이었다. 역에서 북서쪽으로 1㎞ 남짓 떨어진 낙동강에 1905년 개통한 칠곡 왜관철교가 있다.

한국전쟁 때 남쪽으로 내려오던 북한군을 막으려고 미군 제1기병사단이 이 철교의 경간(교각과 교각 사이) 하나를 폭파했다. 콘크리트 교각을 화강암으로 감싸고 땅에 닿는 부분을 아치형 장식과 붉은 벽돌로 마감해 근대 철도교로는 드물게 장식이 화려하다는 평가를 받는다.

이 다리는 2008년 국가등록문화유산이 됐고 ‘호국의 다리’로도 불린다.

◆ 왜관역에서 걸어서 닿는 성당 두 곳과 철교 한편 왜관역에서 수도원과 왜관성당까지는 직선거리로 각각 500m 안팎이고, 철교까지는 1㎞ 남짓이다. 기차에서 내려 성당 두 곳을 둘러본 뒤 철교 쪽으로 걸어가면 근대유산 세 곳을 한 번에 볼 수 있다. 수도원은 오전 5시부터 오후 10시까지 문을 열고 쉬는 날이 없다. 철교는 언제든 둘러볼 수 있으며 두 곳 모두 주차가 가능하다. 칠곡문화관광재단은 12월 중 왜관역 광장 일원에서 ‘2026 럭키칠곡 크리스마스 마켓’을 연다. 크리스마스 경관 연출과 공예품·먹거리 판매 부스를 중심으로 꾸민다는 계획이다.

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