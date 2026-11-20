도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 19일 중국 선전에서 양국 대표단과 함께 회담하고 있다. (사진 제공=CMG)

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 19일 중국 선전에서 만나 대만과 무역, 인공지능(AI) 등 양국 현안을 논의했다. 두 정상은 정상 간 합의를 이행하기 위한 후속 조치를 마련하기로 했다.

중국 중앙방송총국(CMG)에 따르면 트럼프 대통령과 시 주석은 이날 아시아태평양경제협력체(APEC) 지도자 비공식회의를 계기로 정상회담을 가졌다.

시 주석은 최근 미·중 관계가 비교적 안정적으로 관리되고 있다고 평가하면서, 이런 흐름을 이어가려면 양국이 기존 합의를 실제 행동으로 옮겨야 한다고 말했다. 해결하기 어려운 문제는 갈등이 확대되지 않도록 관리하고 협력할 수 있는 분야는 넓혀야 한다는 입장도 밝혔다.

대만 문제도 논의됐다. 시 주석은 미국이 관련 문제를 신중하게 다뤄야 한다고 강조했다. 중국 외교부는 트럼프 대통령이 “미국은 대만 독립을 지지하지 않는다(The United States does not support ‘Taiwan Independence’)”고 말했다고 전했다.

경제·무역 문제도 주요 의제로 다뤄졌다. 시 주석은 양국이 소통을 강화해 서로의 관심사를 조율해야 한다고 말했다. 트럼프 대통령은 농산물과 에너지 분야 등에서 협력을 확대할 수 있다는 뜻을 밝혔다.

AI를 둘러싼 논의도 이뤄졌다. 시 주석은 AI의 안전 위험을 관리하기 위해 미·중 간 소통과 조정이 필요하다고 강조했다. 중국 측 발표에 따르면 트럼프 대통령도 AI 관련 분야에서 양국이 협력할 수 있다는 입장을 밝혔다.

펜타닐 등 마약 문제와 불법 이민자 송환, 전화·인터넷 사기 단속 등 양국이 이미 협력하고 있는 분야도 회담 테이블에 올랐다.

두 정상은 회담 뒤 미·중 관계의 안정적 관리를 위한 행동계획을 마련하고 정상 간 합의를 이행하기로 했다. 대만과 무역, AI 등 주요 현안에 대해서도 후속 협의를 이어가기로 했다. 구체적인 실행 일정과 세부 조치는 공개되지 않았다.

자료 제공: CMG

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