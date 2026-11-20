국가보훈부는 청소년 등 미래세대를 대상으로 올해 각급 기관이 운영한 보훈문화 체험활동의 우수사례를 공유하기 위해 ‘2026년 보훈문화 체험활동 우수 프로그램 경진대회’를 20일 오후 1시 서울 서대문구 국립대한민국임시정부기념관 의정원홀에서 개최한다고 밝혔다.

보훈문화 체험활동은 지역 청소년수련시설, 문화원 등과 연계해 청소년이 보훈의 의미와 가치를 직접 경험하고 이해하도록 지원하는 사업이다.

올해는 모두 81개 기관이 참여해 다양한 체험형 프로그램을 운영했다.

이 가운데 10개 기관의 우수 프로그램이 이날 경진대회 발표 대상으로 선정됐다.

선정작에는 김구 탄생 150주년을 맞아 인공지능(AI)으로 김구 선생의 일생을 담은 콘텐츠를 제작하는 프로그램이 포함됐다.

이와 함께 청소년이 개발한 호국전략 보드게임 보급, 참전유공자의 이야기를 담은 창작 동화책 제작 등도 우수사례로 이름을 올렸다.

10개 기관은 기관별 발표와 현장 심사를 거쳐 대상, 최우수상, 우수상, 장려상을 받는다.

수상 기관에는 국가보훈부 장관 명의의 상장과 함께 총 1000만 원의 상금이 수여된다.

보훈부는 수상작을 ‘보훈문화 종합 포털’과 지방보훈관서, 보훈체험 프로그램 운영기관 등에 온·오프라인으로 보급해 우수사례를 확산할 계획이다.

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