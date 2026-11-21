국가보훈부는 상이 국가유공자와 제복근무자의 일상 복귀를 돕기 위해 포스코1%나눔재단과 함께 추진해 온 첨단 보조기구 지원 사업의 올해 전달식을 열었다고 21일 밝혔다.
전달식은 지난 19일 서울 중앙보훈병원 제3관 재활센터에서 ‘2026년 국가유공자 첨단 보조기구 전달식’이라는 이름으로 열렸다.
행사에는 강윤진 국가보훈부 차관과 장인화 포스코그룹 회장(포스코1%나눔재단 이사장), 상이 국가유공자와 제복근무자 등 30여 명이 참석했다.
이날 상이 국가유공자 8명과 현직 군인·소방공무원 18명 등 26명은 개인별 장애 특성과 신체기능, 생활환경을 고려한 맞춤형 보조기구를 받았다.
지원 품목은 첨단휠체어, 로봇 의·수족, 보청기 등이다.
올해 처음 시행된 준보훈병원 사업의 첫 대상 기관인 강원대학교병원과 제주대학교병원에는 웨어러블 로봇 등 첨단보행재활치료기기가 지원됐다.
보훈부는 사업의 조기 정착과 재활의료서비스 향상을 위한 조치라고 설명했다.
보훈부는 2020년부터 국가유공자 재활을 지원해 온 포스코1%나눔재단에 국가보훈부 장관 표창도 수여했다.
양측은 6·25전쟁 70주년인 2020년 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 올해까지 7년간 총 247건, 70억여 원 규모의 보조기구를 지원했다.
이에 따라 국가유공자 등의 자립과 사회 복귀가 앞당겨졌다는 것이 보훈부의 설명이다.
양측은 올해 2월 재협약을 맺어 지속적이고 안정적인 지원 기반도 마련했다.
강 차관은 “국가를 위해 헌신하다 부상을 입은 분들이 다시 일상으로 나아가는 데 첨단 보조기구가 든든한 동반자가 되기를 바란다”고 말했다.
이어 “민간과의 협력을 통해 국가유공자와 제복근무자들이 자기 주도적인 생활을 할 수 있도록 재활·의료 지원을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.
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