2027학년도 대학수학능력시험이 마무리되면서 장시간 책상 앞에 앉아 있던 수험생들의 척추와 관절 건강 관리가 주요 과제로 떠올랐다. 학업 기간 누적된 신체 부담을 제때 점검하지 않으면 특발성 척추측만증이나 손목터널증후군, 근막통증증후군 등 만성 근골격계 질환으로 이어질 수 있다는 관측이다.

◆ 어깨 높이 다르다면 ‘특발성 척추측만증’ 의심해야

책상에 앉아 허리 통증을 느끼는 학생의 모습. 수능을 마친 수험생들은 학업 기간 누적된 척추·관절 부담을 제때 점검하는 것이 좋다. 클립아트코리아

정면에서 보았을 때 척추가 옆으로 휘어지고 회전 변형이 동반되는 척추측만증은 성장기 청소년이 주의 깊게 살펴야 할 질환이다. 특히 청소년기에 주로 나타나는 특발성 척추측만증은 뚜렷한 원인을 찾기 어렵고, 성장 속도에 맞춰 척추 만곡이 진행될 가능성이 있어 조기 발견과 경과 관찰이 필요하다.

척추 부담을 줄이기 위해서는 보호자가 수험생의 양쪽 어깨와 골반 높이를 주기적으로 확인하는 것이 바람직하다. 의자에 앉을 때는 엉덩이를 깊숙이 넣고 허리를 세우며, 책이나 모니터는 고개를 과도하게 숙이지 않는 높이에 두는 것이 좋다. 무거운 가방은 한쪽 대신 양쪽 어깨로 메어 무게를 분산시키는 습관이 도움이 된다.

◆ 밤마다 엄지·검지 저리면 ‘손목터널증후군’ 신호

장기간 펜을 쥐고 필기하거나 스마트폰·컴퓨터를 반복 사용하면 손목 앞쪽의 작은 통로인 수근관 내부에서 정중신경이 압박돼 손목터널증후군이 발생할 수 있다. 주요 증상은 엄지·검지·중지와 약지 일부의 저림 및 감각 저하다. 밤에 손이 저려 잠에서 깨거나, 심한 경우 엄지손가락 근육이 약해져 물건을 잡기 어려워지기도 한다.

예방을 위해서는 필기나 전자기기 사용 시 손목을 꺾지 않고 중립 자세를 유지하는 것이 좋다. 또한 손목을 책상 모서리에 오래 기대어 체중을 싣는 습관을 피하고, 작업 중간마다 손목과 손가락을 가볍게 털어주며 휴식을 취하는 것이 권장된다.

2027학년도 대학수학능력시험일인 19일 수험생들이 95지구 제2시험장이 마련된 제주시 노형동 제주제일고 교실에서 수험 준비를 하고 있다. 연합뉴스

◆ 50분 앉아 있었다면 5분 휴식…목·어깨 근육 긴장 풀어야

고개를 앞으로 내밀거나 어깨를 움츠린 채 오래 공부하면 목과 어깨, 등 주변 근육에 통증 유발점이 생기는 근막통증증후군이 나타나기 쉽다. 해당 부위를 눌렀을 때 심한 압통이 느껴지거나 뻐근한 통증이 주변으로 퍼지는 것이 특징이다.

근막통증증후군을 막으려면 50분마다 5분쯤 자리에서 일어나 걷거나 목·어깨·허리를 스트레칭하는 것이 좋다. 등하교나 식사 후 매일 걷기와 스쿼트·벽 짚고 팔굽혀펴기 등 가벼운 근력 운동을 병행하는 것도 효과적이다. 아울러 수면 부족은 통증 민감도를 높일 수 있으므로 저녁 시간 카페인 섭취와 취침 전 스마트폰 사용을 줄여 규칙적인 수면 환경을 조성하는 것이 바람직하다.

이대서울병원 정형외과 서준오 교수는 “척추측만증은 평소 자세가 나빠서 생기는 질환으로 오해하기 쉽지만, 청소년기 특발성 척추측만증은 원인이 명확하지 않은 경우가 대부분”이라며 “양쪽 어깨 높이가 다르거나 한쪽 견갑골이 유독 튀어나와 보이는 등 신체 비대칭이 관찰된다면 전문의 진료를 통해 확인하는 것이 좋다”고 말했다.

이대서울병원 정형외과 김지섭 교수는 “손목터널증후군 예방을 위해서는 손목을 지나치게 꺾은 상태로 필기하지 않고, 손목과 손가락에 무리가 가지 않도록 중간중간 휴식을 취하는 것이 좋다”며 “특히 엄지와 검지, 중지 쪽 저림이 반복되거나 밤에 증상이 심해지는 경우 신경 압박 여부를 확인하고 적절한 치료를 받는 것이 좋다”고 설명했다.

이대서울병원 정형외과 이상현 교수는 “공부에 집중하다 보면 자신도 모르게 어깨를 움츠리거나 목을 앞으로 내민 자세를 장시간 유지하기 쉽다”며 “한 가지 자세를 오래 유지하는 것 자체가 근육에 부담이 될 수 있는 만큼 중간중간 자세를 바꾸고 가볍게 몸을 움직여 근육의 긴장을 풀어주는 것이 중요하다”고 강조했다.

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