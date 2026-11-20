자신의 아들로부터 성범죄 피해를 입은 15세 소녀를 살해한 50대 남성이 20일 구속 상태로 공소청에 넘겨졌다. 경찰은 보복살인 혐의를 적용했고 남성의 전 연인인 20대 여성을 교사 혐의로 입건했다.

서울 성북경찰서는 이날 50대 남성 A씨를 특정범죄가중처벌법상 보복살인 및 증거인멸 혐의로 서울북부지법에 송치했다고 밝혔다.

A씨는 자신의 아들 B씨와 전 연인 C씨의 형사사건과 관련해 보복할 목적으로 지난 10월 오후 5시17분에서 43분 사이에 서울 성북구 소재 공유숙박 업소에서 과도로 15세 피해자를 수회 찔러 살해한 혐의를 받는다. 범행 직후 피해자 소유 휴대전화를 파손한 후 근처 노상에 유기해 증거를 인멸한 혐의도 있다.

경찰은 현장에서 발견된 유서의 내용과 A씨 휴대전화 포렌식 자료, 주변인 진술, 관련사건 수사 진행 경과 등을 종합해 보복살인 혐의를 적용했다. A씨가 B, C씨의 형사사건 수사와 관련해 수사 단서 제공(고소 등)·진술·자료제출에 대한 보복이나 고소·고발을 취소하게 할 목적으로 피해자를 살해했다고 판단한 것이다. 특가법상 보복살인죄는 사형, 무기 또는 10년 이상의 징역에 처한다.

경찰은 또 A씨가 사전에 범행을 계획한 것으로 판단했다. 범행도구로 쓰인 과도를 미리 구입하고 범행 직후 증거물을 은닉·훼손한 일련의 행위 등이 고려됐다.

아울러 A씨의 범행과 관련해 C씨도 교사 혐의 등으로 입건했다.

경찰은 “송치 이후에도 공소청과 적극 협력해 필요한 보완수사를 진행하겠다”며 “압수한 휴대전화 포렌식 자료 분석 등 C씨의 범행에 대해 계속 수사하겠다”고 밝혔다.

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