뷰티업계가 글로벌 사업 확대와 기술 경쟁력 강화, 사회공헌 활동으로 소비자 접점을 넓히고 있다. CJ올리브영은 AI 기반 쇼핑 서비스와 글로벌 플랫폼을 강화하고, 애경산업은 지역아동센터 어린이들의 문화체험을 지원했다.

19일 서울 성수동에서 열린 올리브영 테크콘퍼런스에서 참가자들이 '스킨스캔'을 체험하는 모습. CJ올리브영 제공

CJ올리브영이 글로벌 사업 확대와 인공지능(AI) 기반 유통 혁신을 동시에 추진한다. CJ올리브영은 지난 19일 서울 성수동에서 첫 테크 콘퍼런스 ‘define:OMNI(디파인:옴니)’를 개최했다고 20일 밝혔다.

이번 행사에는 IT 업계 관계자와 연사 등 500여명이 참석했다. 올리브영은 매장과 온라인몰, 물류를 연결해 온 기술 개발 사례와 글로벌 플랫폼 및 AI 기반 쇼핑 서비스 고도화 전략을 소개했다.

올리브영은 글로벌과 AI를 핵심 성장 동력으로 삼고 플랫폼 경쟁력을 강화할 계획이다. 국내 1800만명, 해외 600만명 규모의 회원을 기반으로 온오프라인을 연결하는 쇼핑 환경을 구축한다는 구상이다.

글로벌 사업에서는 글로벌몰의 사용자 화면과 서비스 이용 경험(UI·UX)을 국가별 특성에 맞게 현지화하고, 해외 고객의 K뷰티·K웰니스 구매 편의성을 높일 예정이다. 미국에서도 현지 사업 진행 상황에 맞춰 국내와 같은 옴니채널 인프라를 구축하는 방안을 추진한다.

AI를 활용한 쇼핑 서비스도 확대한다. 상품 탐색과 비교, 추천, 장바구니 구성 등 구매 과정 전반을 AI가 지원하는 ‘에이전틱 커머스’ 도입을 준비하고 있다. 이를 위해 상품 정보와 리뷰, 재고, 주문 데이터를 AI가 활용할 수 있도록 정비하고 있다. 매장 운영에서도 상품 발주 자동화와 AI 기반 진열 상태·재고 파악 등을 추진 중이다.

올리브영의 옴니채널 경쟁력을 보여주는 대표 사례는 2018년 도입한 당일배송 서비스 '오늘드림'이다. 온라인몰과 오프라인 매장의 재고를 실시간으로 연동하고 매장과 도심형 물류센터(MFC)의 재고, 거리, 처리 여력에 따라 주문을 배정하는 시스템을 구축했다. 이를 기반으로 온라인 매출 비중이 30%를 넘는 옴니채널 플랫폼으로 성장했다.

배송을 중심으로 시작한 옴니채널 전략은 매장 픽업과 반품, 전자라벨을 통한 리뷰 연동 등으로 확대됐다. 누적 이용 100만건을 넘어선 매장 피부 진단 서비스 ‘스킨스캔’도 모바일 앱과 연동해 맞춤형 상품 탐색과 매장 재고 확인을 지원한다.

이진희 올리브영 플랫폼사업총괄은 “국내에서 축적한 데이터와 옴니채널 노하우를 글로벌 플랫폼에 이식하고, 고객과 직접 맞닿는 쇼핑 서비스에 AI를 적극 활용하겠다”고 말했다.

◆ 애경산업, 지역아동센터 어린이 1004명에 문화체험 지원

애경산업은 세계 아동 권리의 날인 11월 20일을 맞아 지역아동센터 어린이들의 문화체험을 지원했다. 광명시, 광명지역아동센터 연합회, 보둠봉사단과 함께 '함께 만들어가는 소중한 하루’ 행사를 후원했다.

이번 행사는 광명시와 서울 구로구 지역아동센터 30곳의 어린이들에게 놀이와 문화체험 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 부천에 위치한 키즈카페 '점핑몬스터'에서 진행됐으며 어린이와 인솔자 등 총 1004명이 참여했다.

참여 어린이들은 다양한 놀이시설을 체험하고 친구, 선생님과 함께 시간을 보냈다. 애경산업은 장애나 건강상의 지원이 필요한 아동도 참여할 수 있도록 배려하고 센터별 형평성을 고려해 참여 기회를 배분했다고 설명했다.

애경산업 관계자는 “어린이들이 일상에서 벗어나 친구들과 함께 즐거운 시간을 보내고 소중한 추억을 만들 수 있도록 이번 나들이를 마련했다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 나눔 활동을 이어가겠다”고 말했다.

◆ 스킨푸드, 일본 로컬 목욕탕과 협업…당근 패드 현지 마케팅

스킨푸드는 일본 현지 목욕탕과 협업해 신제품 마케팅에 나섰다. 스킨푸드는 '당근 PDRN 속수분 패드'의 일본 출시를 기념해 현지 목욕탕 운영사 유토나미샤와 11월 한 달간 협업한다고 밝혔다.

이번 협업은 일본 아이치현에 있는 목욕탕 ‘닌진유’에서 진행된다. 일본어로 당근을 뜻하는 ‘닌진’을 이름에 사용한 목욕탕과 당근 성분을 내세운 신제품의 공통점을 활용했다. 스킨푸드는 목욕탕 방문객을 대상으로 제품 샘플링을 진행해 현지 소비자에게 신제품을 알릴 계획이다.

유토나미샤는 일본 전국에서 대중목욕탕 10곳을 운영하는 기업으로, 폐업 위기에 놓인 지역 목욕탕을 인수해 목욕 문화를 이어가고 있다. 자체 상품과 사회관계망서비스(SNS) 콘텐츠 등을 통해 젊은 소비자와의 접점도 넓히고 있다.

당근 PDRN 속수분 패드는 누적 판매량 1300만개를 기록한 스킨푸드의 기존 당근 패드에 이은 신규 제품이다. 제주 유기농 당근에서 추출한 당근 PDRN을 함유한 것이 특징이다.

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