북한이 사회주의권 우호국인 라오스와 정부 간 공동위원회를 열어 경제·무역·과학기술 분야 협력 방안을 논의했다. 북한 노동당과 라오스인민혁명당 대표단도 만나 양당 간 교류 확대 의지를 밝혔다.

북한 정부가 지난 18일 저녁 방북 중인 라오스 정부 대표단을 환영하는 연회를 마련했다고 조선중앙통신이 19일 보도했다. 평양=조선중앙통신·연합뉴스

조선중앙통신은 북한과 라오스 정부 간 경제·무역·과학기술협조공동위원회 제4차 회의가 19일 평양의사당에서 열렸다고 20일 보도했다. 회의에는 양측 공동위원장인 윤정호 북한 대외경제상과 말라이통 콤마싯 라오스 산업통상부 장관을 비롯해 북한 관계 부문 간부들과 라오스 정부 대표단이 참석했다. 양측은 경제·무역·과학기술 등 분야별 협력 사안을 논의하고 회담록에 서명했다.

박태성 북한 내각총리도 같은 날 평양의사당에서 말라이통 장관을 비롯한 라오스 정부 대표단을 만났다. 윤 대외경제상과 깨우 막카펀 주북 라오스 대사 등이 배석했으며, 면담은 친선적인 분위기에서 진행됐다고 통신은 전했다.

주창일 노동당 중앙위원회 비서는 같은 날 평양의사당에서 아누팝 투날롬 라오스인민혁명당 중앙위원회 비서 겸 국가정치행정학원 원장이 이끄는 당 대표단을 만났다. 리영식 노동당 중앙간부학교 교장과 문성혁 당 중앙위 부부장 등이 배석했다. 노동당 중앙위는 같은 장소에서 라오스 측 대표단을 환영하는 연회도 열었다.

주 비서는 연회에서 지난해 10월 평양에서 열린 김정은 국무위원장과 통룬 시술릿 라오스 국가주석의 회담이 양당의 굳건한 친선과 양국 관계의 발전 가능성을 보여준 역사적 계기였다고 평가했다. 이어 양당과 양국 간 친선·협력 관계를 강화하는 데 힘쓰겠다고 밝혔다.

투날롬 비서는 환대에 감사를 표하고 이번 방문이 양당 간 교류·협력을 넓히고 양국의 친선관계를 발전시키는 계기가 되기를 바란다고 말했다. 북한과 라오스는 1974년 6월 수교한 이후 사회주의 체제라는 이념적 유대를 바탕으로 친선·협력 관계를 이어오고 있다.

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