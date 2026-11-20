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KT&G, 여가친화기업 문화체육관광부 장관상 수상 [카드뉴스]
입력 :
2026-11-20 09:28
김현주 기자 hjk@segye.com
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김현주 기자 hjk@segye.com
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2026-11-20 09:28
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KT&G, 여가친화기업 문화체육관광부 장관상 수상 [카드뉴스]
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김현주
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hjk@segye.com
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[설왕설래] 보이저 1호
인류의 우주 개척사는 도전과 성취의 역사다. 이면에는 오만과 독선이 빚은 비극도 있다. 1986년 1월28일 미국 플로리다주 케네디 우주센터. 우주왕복선 챌린저호가 발사 73초 만에 폭발해 공중분해됐다. 탑승한 우주비행사 7명은 모두 목숨을 잃었다. 엔지니어들은 추운 날씨에 고체로켓 부스터의 이음새를 밀봉하는 고무 부품인 O링의 탄성이 떨어져 가스가 누출될
[기자가만난세상] 서로 반사이익 못 보는 여야
집권여당이 흔들려도 제1야당은 웃지 못하고 있다. 5월 3주 64%(한국갤럽 기준)였던 이재명 대통령의 직무수행 긍정률은 6·3 지방선거를 기점으로 하락해 11월 2주 39%를 기록했다. 같은 기간 더불어민주당 지지율도 45%에서 39%로 낮아졌다. 민주당 정당 호감도는 올해 3월 50%에서 이달 38%로, 특히 중도층 호감도는 20%포인트 떨어졌다. 민주
[삶과문화] AI 시대의 신춘문예를 생각한다
지난 15일 세무사 시험 수석 합격자가 생성형 인공지능(AI)을 이용한 부정행위를 했다고 고백했다. 초소형 카메라로 시험 문제를 촬영해 AI에 전송하고 답을 확인했다고 한다. 기술이 새로운 가능성을 여는 시대에 부정행위도 함께 진화하는 듯해 섬뜩하다. 이 기사를 보면서 요즘 공모 중인 신춘문예에 대한 생각도 많아진다. 얼마 전 학생들과 수업시간에 작은 실
[박일호의미술여행] 휴머니즘의 양면성
중세가 끝나고 르네상스 시대가 되면서 휴머니즘이 부상하며 근대가 시작됐다. 르네상스 미술의 바탕이 된 휴머니즘에는 양면적인 의미가 있었다. 한편으로는 신과의 관계에서 인간의 한계를 생각하게 되었다는 것이다. 신과 달리 인간의 능력은 유한할 뿐인데, 인간이 만든 미술작품이 전지전능한 신의 메시지를 나타낼 수 있는가에 대한 회의가 싹텄다. 다른 한편으로 휴머
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