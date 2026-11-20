세계 축구의 수장을 뽑는 국제축구연맹(FIFA) 회장 선거가 3파전으로 치러질 전망이다. 2016년부터 FIFA를 이끌어온 잔니 인판티노(56·스위스) 현 회장의 장기집권에 프랑스와 일본 축구계의 거물들이 도전장을 내밀면서 국제 축구 권력의 향방에 관심이 쏠리고 있다.

왼쪽부터 필리프 디알로, 잔니 인판티노, 다시마 고조. AFP연합뉴스

FIFA는 19일(현지시간) 2027년 회장 선거 후보 신청을 마감한 결과 인판티노 회장과 필리프 디알로(63) 프랑스축구협회(FFF) 회장, 다시마 고조(68) 일본축구협회(JFA) 명예회장 등 3명의 신청서를 접수했다고 공식 발표했다. 선거는 내년 3월18일 모로코 라바트에서 열리는 제77차 FIFA 총회에서 진행된다.

FIFA는 후보 신청서를 선거위원회에 전달해 자격 심사를 진행하고 있다. 최종 후보 명단은 내년 2월18일까지 211개 회원국 축구협회에 통보할 예정이다. 회장 선거에 출마하려면 최소 5개 회원국 축구협회의 추천을 받아야 한다.

이번 선거는 인판티노 회장에게 2016년 첫 당선 이후 가장 큰 정치적 시험대가 될 전망이다. 그는 제프 블라터 전 회장이 부패 스캔들로 물러난 뒤 FIFA 회장에 당선됐다. 이후 2019년과 2023년에는 경쟁 후보 없이 연임에 성공했다. 이번에 다시 당선되면 4번째 임기를 맞는다.

인판티노 회장의 최대 강점은 오랜 재임 기간 구축한 폭넓은 지지 기반이다. 월드컵 참가국 확대와 회원국 재정 지원 확대 등을 통해 아시아와 아프리카를 비롯한 세계 각국 축구협회의 지지를 확보했다. 그러나 최근 FIFA의 상업화 정책과 의사결정 방식에 대한 반발이 커지면서 그의 리더십에도 균열이 나타나고 있다.

특히 월드컵 등 주요 대회의 상업적 권리 일부를 민간 투자자에게 넘기려던 'FIFA 포워드 엔터프라이즈(FFE)' 구상이 논란의 중심에 섰다. 이 계획이 무산되는 과정에서 유럽 축구계는 FIFA의 투명성과 책임성을 강하게 문제 삼았다. 유럽축구연맹(UEFA)을 중심으로 인판티노 회장의 교체를 요구하는 목소리도 높아졌다.

이런 분위기 속에서 등장한 인물이 디알로 회장이다. 2023년부터 프랑스축구협회를 이끌고 있는 그는 UEFA 집행위원회와 FIFA 평의회에 참여하는 유럽 회원국 축구협회들의 지지를 받아 출마했다. FIFA 운영의 투명성을 회복하고 국제 축구계의 신뢰와 단결을 재건하겠다는 것이 도전의 핵심 명분이다.

아시아에서도 도전자가 나왔다. 2016년부터 2024년까지 일본축구협회 회장을 지낸 다시마 명예회장은 FIFA 평의회 위원으로 활동해온 국제 축구 행정 전문가다. 그는 5개 회원국의 추천을 확보해 후보 등록을 마쳤다. 다만 아시아축구연맹(AFC)이 이미 인판티노 회장 지지를 선언한 상황이어서 아시아 표심을 결집하는 데 어려움이 예상된다.

향후 선거전의 최대 변수는 반(反)인판티노 진영의 후보 단일화 여부다. 디알로 회장과 다시마 명예회장이 모두 출마할 경우 변화와 개혁을 원하는 회원국들의 표가 분산될 가능성이 있다. 두 후보가 연대하거나 한쪽이 물러나는 방안도 거론된다.

결국 이번 선거는 단순한 회장 교체를 넘어 FIFA의 권력 구조와 운영 방향을 결정하는 분수령이 될 것으로 보인다.

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