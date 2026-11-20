주류업계가 차별화된 제품과 마케팅으로 소비자 공략에 나서고 있다.

하이트진로음료 ‘테라 제로 why not? 캠페인’, 제34회 한국PR대상 통합(IMC) 캠페인 부문 최우수상 수상. 하이트진로 제공

20일 업계에 따르면 하이트진로음료는 무알코올 맥주맛 음료 ‘테라 제로’의‘와이 낫(why not?)’ 캠페인으로 주요 광고·홍보 시상식에서 잇따라 수상하며 출시 첫해 3관왕에 올랐다.

테라 제로는 올해 3월 출시된 제품으로 알코올과 칼로리, 당류, 감미료를 모두 배제한 것이 특징이다. 하이트진로음료는 무알코올 맥주맛 음료를 술의 대체재가 아닌 식사와 휴식, 스포츠 관람 등 일상에서 즐길 수 있는 음료로 알리는 데 주력했다.

방송인 김원훈을 모델로 기용한 ‘와이 낫?’ 광고에서는 출근 준비와 예비군 훈련, 템플스테이 등 다양한 상황을 소재로 활용했다. 인플루언서 협업과 대학 축제 시음 행사, 직장인 대상 제품 체험 등 소비자 접점도 확대했다.

그 결과 광고 영상은 공개 약 60일 만에 누적 조회수 5000만회를 기록했다. 9월 말 기준 전체 누적 판매량은 약 1500만개로 집계됐다. 특히 3분기 캔 제품 매출은 전 분기보다 약 2.2배 증가했다.

테라 제로는 한국광고학회의 ‘2026 올해의 브랜드상’에 이어 제34회 한국PR대상 통합(IMC) 캠페인 부문 최우수상, 2026 대한민국 커뮤니케이션대상 마케팅PR 부문 최우수상을 받았다.

롯데칠성음료는 국내 최장수 와인 브랜드 ‘마주앙’을 앞세워 문화유산과 와인을 결합한 한정판 제품을 선보인다.

롯데칠성음료는 간송미술문화재단과 협업한 ‘2026 마주앙 간송 레거시 리미티드 에디션’ 2종을 출시한다. 2022년부터 매년 이어온 협업으로, 올해는 간송미술관이 소장한 조선시대 화가 이정의 시화첩 ‘삼청첩’에 수록된 ‘풍죽’과 ‘형난’을 와인 라벨에 담았다.

화이트 와인 ‘마주앙 르 샤타니에’는 프랑스 쥐라 지역의 사바냥 품종으로 만들었다. 부르고뉴 출신 와인 메이커 피에르 뱅상 지라르댕이 양조했으며, 견과류와 허브, 시트러스 계열 향이 특징이다. 알코올 도수는 13.5도이며 600병 한정 판매한다.

레드 와인 ‘마주앙 사비니 레 본’은 프랑스산 피노누아 품종으로 양조했다. 와인 메이커 아르노 바이오가 참여했으며 체리와 라즈베리, 장미향에 흙내음이 어우러지는 것이 특징이다. 알코올 도수는 13도이며 역시 600병 한정으로 선보인다.

두 제품은 오는 23일부터 롯데백화점 등 주요 백화점과 고급 레스토랑, 와인 전문점에서 판매한다. 판매 수익금 일부는 간송미술문화재단에 기부해 문화유산 보존과 계승에 활용할 예정이다.

골든블루는 로컬 맛집과 협업해 위스키의 새로운 음용 방식도 제안한다. 골든블루는 서울 논현동 퓨전 한식주점 ‘산호초’와 손잡고 릴레이 협업 캠페인 ‘쿼츠 인 더 시티’의 세 번째 행사를 진행한다. 오는 24일 열리는 팝업에서는 겨울 제철 방어와 굴 요리에 ‘골든블루 쿼츠’를 곁들인 ‘K-위스키 주안상’을 선보인다.

굴 위에 위스키를 떨어뜨리거나 굴 껍데기에 위스키를 담아 마시는 등 해산물과 위스키를 결합한 이색 음용법을 제안한다. 앞서 수제어묵바 ‘슌노오뎅’과 북가좌동 ‘심야식당 텐조·하이쿠모’에서도 협업을 진행했다.

교촌에프앤비의 농업회사법인 발효공방1991은 프리미엄 막걸리 ‘은하수 별헤는밤 12도’의 유통 채널을 확대하고 있다. 지난 16일부터 서울 그랜드 하얏트 호텔의 엔터테인먼트 공간 ‘JJ 마호니스’에서 제품을 선보였다.

이 제품은 약 350년 역사의 한글 조리서 ‘음식디미방’에 기록된 전통주 ‘감향주’를 현대적으로 재해석한 막걸리다. 경북 영양산 쌀과 자체 누룩 기술을 활용해 꿀처럼 부드러운 단맛과 은은한 꽃향을 살렸다. 2025년 우리술 품질인증을 획득하고 대한민국 우리술 품평회 고도탁주 부문 대상을 받았으며, 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 외교통상합동각료회의 공식 만찬주로 선정되기도 했다. 앞서 롯데호텔 서울·부산과 롯데백화점에도 입점했다.

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