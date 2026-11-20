사진=조세호 유튜브 채널 캡처

방송인 조세호가 유튜브를 통해 활동 재개에 나선 가운데, 복귀를 둘러싼 부정적인 여론을 직접 언급했다.

19일 조세호의 유튜브 채널 ‘모르는데 어떻게 가요’에는 ‘백수 조세호, 하루 참석 3탕 뛰다 다람쥐 쳇바퀴 들어간 이유’라는 제목의 영상이 공개됐다.

이번 영상은 시청자들의 사연을 받아 조세호가 직접 현장을 찾아가는 본격적인 첫 콘텐츠다. 앞서 공개된 프롤로그 영상 이후 약 20시간 만에 무려 370통의 사연이 접수되며 관심을 모았다.

이날 조세호는 돌잔치 사회를 비롯해 사연자의 가정 방문, 인천 청라의 테니스장 방문 등 하루 동안 세 가지 일정을 소화했다. 첫 번째 사연으로는 첫돌을 맞은 딸을 위해 가족 모임을 준비한 가정이 선정됐고, 조세호는 직접 돌잔치 현장을 찾아 사회를 맡았다.

이동 중에는 자신의 복귀를 둘러싼 시청자들의 반응도 언급했다. 조세호는 “환영해 주시고 응원해 주시는 분들도 계시지만, 아직은 조금 시기상조 아니냐며 쓴소리를 해주시는 분들도 많았다”고 털어놨다.

이어 “더 잘하고 싶다는 생각이 많이 들더라. 다른 것보다 그냥 열심히 해야겠다”며 “여러분들이 불러주시면 열심히 달려가도록 하겠다”고 각오를 전했다.

이후 조세호가 찾은 돌잔치 현장에서는 예상치 못한 따뜻한 응원이 이어졌다. 사연자의 아버지는 조세호에게 “잘해왔다. 부질없는 고민하지 마라”며 격려를 건넸다.

사연자의 어머니 역시 “세호 씨를 인상 깊게 봤다”며 “좋은 에너지와 긍정적인 웃음을 주는 에너지가 있다”고 칭찬했다. 그러면서 “내가 오늘 나를 행복하게 하면 어딜 가든 그 행복이 전달될 것”이라며 조세호의 새로운 출발을 응원했다.

이에 조세호는 거듭 감사 인사를 전하며 고마움을 드러냈다. 그는 “좋아해 주실까 걱정했는데 이렇게 환영해 주셔서 힘을 받았다”고 솔직한 마음을 밝혔다.

앞서 조세호는 지난해 12월 조직폭력배 연루 의혹에 휩싸이며 논란의 중심에 섰다. 당시 출연 중이던 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’과 KBS 2TV ‘1박 2일 시즌4’에서 하차하며 방송 활동을 중단했다.

이후 약 1년 만에 유튜브 채널을 통해 활동 재개를 알린 조세호는 지난 5일 공개한 첫 영상에서도 과거 논란에 대해 사과의 뜻을 전한 바 있다.

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