대학수학능력시험이 끝나면 수험생 못지않게 긴장이 풀리는 사람들이 있다. 1년 가까이 자녀의 식사와 건강을 챙기고 시험 일정에 맞춰 생활해 온 부모들이다. 유통·호텔·레저업계가 올해는 수험생 본인뿐 아니라 가족까지 혜택을 받을 수 있는 행사를 잇달아 선보이고 있다.

세라젬 제공

20일 업계에 따르면 세라젬은 수험생과 부모가 함께 이용할 수 있는 헬스케어 체험 행사를 마련했다. 호텔에서는 가족이 함께 식사할 때 한 사람의 뷔페 이용료를 받지 않고, 워터파크와 테마파크에서는 부모와 동반 가족에게도 할인 혜택을 제공한다.

수험표 한 장으로 받을 수 있는 혜택이 놀이공원 입장권 할인에서 가족 식사와 휴식으로 넓어진 셈이다.

세라젬은 이달 30일까지 전국 세라젬 웰라운지에서 수험생과 가족을 위한 특별 이벤트를 진행한다.

행사 기간 수험표를 제시하면 수험생과 부모 모두 헬스케어 제품 체험 서비스와 음료를 제공받을 수 있다. 장기간 시험을 준비한 수험생은 물론 자녀를 뒷바라지한 가족까지 행사 대상으로 포함한 것이 특징이다.

온라인 이벤트도 함께 진행한다. 세라젬 공식 인스타그램에 수험생과 가족을 응원하는 댓글을 남기면 추첨을 통해 백화점 상품권 등 경품을 증정한다.

창립 28주년을 맞은 제품 구매 행사도 진행 중이다. '마스터 V 컬렉션', '파우제 M 컬렉션', '셀트론' 등을 구매하면 일시불 기준 최대 40만원, 구독 기준 최대 48만원 상당의 혜택을 제공한다.

타사 척추 관리 의료기기나 안마의자 구매·사용 이력이 있는 고객에게는 보상판매를 통해 일시불 구매 시 최대 70만원, 구독 시 최대 78만원 상당의 혜택을 준다. 대상 제품 2종을 함께 구매하면 15%, 서로 다른 건강관리 영역의 제품 3종 이상을 일시불로 구매하면 20% 할인 혜택도 받을 수 있다.

호텔업계는 가족 식사에 초점을 맞췄다. 수험생을 포함해 여러 명이 함께 방문하면 할인 폭이 커지는 방식이다.

JW 메리어트 호텔 서울은 이달 19일부터 30일까지 뷔페 레스토랑 '플레이버즈'에서 수험생을 포함한 성인 3명이 식사하면 1명의 이용료를 받지 않는다. 평일 점심과 저녁에 적용되며, 전화 사전 예약과 수험표 등 증빙서류 제시가 필요하다.

제주신라호텔도 같은 기간 '더 파크뷰'에서 수험생의 저녁 뷔페 이용료를 30% 할인한다.

이랜드파크가 운영하는 켄싱턴호텔 여의도는 이달 30일까지 '브로드웨이'에서 수험생에게 점심과 저녁 뷔페를 50% 할인해 준다. 할인 대상은 테이블당 수험생 1명이다.

켄싱턴리조트 설악비치는 이달 30일까지 평일 '애슐리퀸즈' 저녁 뷔페를 점심 가격인 1만9900원에 제공한다. 베이커리 카페 '오하스'에서는 음료와 빵을 50% 할인한다.

가족 여행을 계획하고 있다면 워터파크와 리조트 할인도 눈여겨볼 만하다.

소노인터내셔널은 오션월드와 오션어드벤처, 오션플레이 등 전국 8개 워터파크와 춘천 삼악산 호수 케이블카에서 수험생 본인에게 50%, 동반인 최대 2명에게 45% 할인 혜택을 제공한다.

할인 이용권은 이달 19일부터 12월 9일까지 판매하며, 실제 이용 기간은 11월 20일부터 12월 31일까지다.

전국 6개 리조트에서도 별도 혜택을 마련했다. 쏠비치 남해에서는 수험생이 스케이트장 '아이스비치'와 인피니티풀을 무료로 이용할 수 있다. 저녁 뷔페는 50%, 카페 음료와 베이커리는 20% 할인된다. 동반 고객도 시설에 따라 할인 혜택을 받을 수 있다.

한화호텔앤드리조트 역시 가족 동반 혜택을 내놨다. 설악 워터피아는 이달 20일부터 12월 11일까지 수험생이 2만원에 입장하면 동반 1명에게 무료 입장 혜택을 제공한다.

한화리조트 대천에서는 이달 30일까지 수험생 대상 카페 음료 1+1 행사와 동반 1명까지 적용되는 사우나 무료 입장 혜택을 마련했다.

아쿠아플라넷 일산과 광교는 수험생 본인에게 최대 50%, 동반 3명에게 30% 할인 혜택을 준다. 아쿠아플라넷 여수는 12월 20일까지 수험생과 동반 1명에게 각각 50% 할인을 적용한다.

테마파크 업계도 부모를 할인 대상에 포함했다.

경주월드는 12월 31일까지 수험생에게 종일권을 2만4000원에 판매한다. 정상가 4만7000원보다 2만3000원 저렴하다.

부모는 정상가 5만4000원인 종일권을 2만7000원에 구매할 수 있다. 수험생과 부모 2명이 함께 방문하면 정상가 기준 총 15만5000원인 입장료가 7만8000원으로 줄어든다.

부모 할인은 최대 2명까지 적용된다. 수험표와 신분증 외에 가족관계증명서 등 가족관계를 확인할 수 있는 서류가 필요하다.

금호리조트가 운영하는 아산스파비스도 12월 31일까지 수험생 종일권을 1만원에 판매한다. 동반 가족과 친구는 인원 제한 없이 1인당 2만원에 이용할 수 있다.

수험생 할인이라고 해서 반드시 수험생 혼자 방문해야 하는 것은 아니다. 가족이 함께 이용할 때 혜택이 커지는 상품도 적지 않다.

행사마다 적용 기간과 조건은 다르다. 세라젬의 헬스케어 체험과 일부 호텔 뷔페 할인은 이달 30일 종료되지만, 리조트와 테마파크 행사는 연말까지 이어지는 곳도 있다. 수험표 외에 신분증이나 가족관계증명서를 요구하거나 사전 예약이 필요한 곳도 있어 방문 전 확인해야 한다.

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