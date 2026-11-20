사진=하리수 SNS

방송인 하리수가 51세라는 나이가 믿기지 않는 동안 미모와 늘씬한 몸매를 뽐내 화제다.\

하리수는 19일 자신의 SNS에 “크리에이티브 뷰티아트챌린지 브랜드대상 감사합니다”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 하리수는 은은한 광택이 돋보이는 핑크색 미니 원피스를 입고 다양한 포즈를 취하고 있다. 몸에 밀착되는 의상으로 잘록한 허리와 볼륨감 있는 몸매를 드러내 눈길을 끌었다.

여기에 은발의 긴 머리와 화려한 메이크업, 깨끗한 피부가 어우러져 세련된 분위기를 자아냈다. 골드 컬러의 하이힐과 액세서리를 매치한 스타일링도 돋보인다. 특히 짧은 원피스 아래로 드러난 늘씬한 각선미와 당당한 포즈가 시선을 사로잡았다.

앞서 하리수는 지난 18일 서울 더리버사이드 호텔에서 열린 ‘크리에이티브 뷰티아트챌린지’에서 브랜드대상을 수상했다. 이번 사진은 수상 소식과 함께 전한 근황으로 팬들의 관심을 모으고 있다.

한편 1975년생인 하리수는 2001년 화장품 광고를 통해 연예계에 데뷔했다. 국내 트랜스젠더 연예인으로 대중에게 이름을 알린 그는 이후 가수와 배우 등 다양한 분야에서 활동했다. 대표곡으로는 ‘템테이션’ 등이 있다.

2002년 법적 성별 정정을 마친 하리수는 2007년 댄스그룹 이퀄라이저 출신 미키정과 결혼했으나, 2017년 합의 이혼했다. 최근에는 유튜브 게임 방송과 틱톡 라이브 등을 통해 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지