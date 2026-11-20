햄버거를 사면 패션 쇼핑 할인권을 받고, 아이스크림을 구매하면 최대 200만원 상당의 쇼핑머니 당첨 기회가 주어진다. 연말 할인 경쟁에 나선 패션 플랫폼들이 의류와 신발을 넘어 외식업체와 손잡고 고객 확보에 나섰다.

무신사 제공

무신사는 롯데리아, 배스킨라빈스 등과 손잡고 연중 최대 쇼핑 행사인 '무신사 무진장 26 겨울 블랙프라이데이'를 진행한다. 에이블리와 지그재그, W컨셉도 최대 85~99% 할인을 내걸었다. 겨울 외투와 니트 수요가 늘어나는 시기에 맞춰 패션 플랫폼 간 가격 경쟁이 본격화하는 모습이다.

20일 유통업계에 따르면 무신사는 이날 오후 7시부터 이틀간 사전 행사를 진행한 뒤 22일 오후 7시부터 12월 2일 자정까지 온라인과 전국 오프라인 매장에서 본행사를 연다.

사전 행사에서는 여섯 차례에 걸쳐 선착순 최대 30% 할인 쿠폰을 지급한다. 뷰티와 키즈, 부티크, SPA, 신규 입점 브랜드, 중고 상품 할인도 먼저 시작한다. 2007년생과 2008년생 수험생에게는 별도의 장바구니 할인 쿠폰을 제공한다.

본행사의 핵심은 올해 가장 많이 팔린 상품 1500여개를 최저가에 선보이는 '시그니처 특가'다. 나이키와 아디다스, 룰루레몬, 아크테릭스, 닥터마틴, 뉴발란스 등이 날짜별로 돌아가며 참여하는 '시그니처 브랜드데이'도 운영한다. 다만 최저가 여부와 실제 할인 폭은 상품별 판매 조건에 따라 확인할 필요가 있다.

할인 쿠폰과 구매 보상도 강화했다. 매일 두 차례 최대 80% 할인 쿠폰 등을 무작위로 지급하는 '오픈런 뽑기'를 비롯해 구매 금액에 따른 보상 행사와 누적 판매액 100억원 단위로 쿠폰을 발급하는 이벤트를 마련했다. 무신사머니 상품권도 매일 할인 판매한다.

중고 패션 상품을 판매하는 무신사 유즈드에서는 인기 브랜드 상품을 9900원에 판매하는 한정 수량 특가를 매일 두 차례 진행한다. 일반 중고 의류는 최대 80% 할인하고, 선착순 1만원 할인 쿠폰과 장바구니 쿠폰도 제공한다.

오프라인 행사도 확대한다. 전국 무신사 스토어 11곳에서 겨울 외투를 모은 '아우터 대전'을 진행하고, 무신사 메가스토어 성수 등 주요 매장에서는 경품 추첨과 브랜드 팝업 스토어를 운영한다. 인근 식음료 매장과 제휴한 할인 혜택도 선보인다.

이번 행사에서 눈길을 끄는 것은 외식 브랜드와의 협업이다. 무신사는 롯데리아와 손잡고 이날부터 12월 16일까지 '무신사 무진장 버거' 2종과 '무신사 무진장 팩'을 판매한다.

버거는 스모키 치킨비프와 스모키 더블비프 두 종류다. 패키지에는 당첨 혜택이 있는 무신사 행운권과 오프라인 매장 할인 쿠폰을 넣었다. 21일과 22일에는 서울 성수동 무신사 메가스토어 앞에서 수험생 약 1000명에게 무신사 무진장 팩을 나눠주는 버거 트럭도 운영한다.

배스킨라빈스와도 협업한다. 지정된 아이스크림 맛을 포함해 싱글레귤러를 구매하면 최대 200만원 상당의 무신사머니 당첨 기회가 있는 행운권을 제공한다. 200만원은 최고 당첨 혜택으로, 모든 구매자에게 지급되는 금액은 아니다.

통신업계와의 협업도 마련했다. SK텔레콤 에어 요금제에 신규 가입하는 무신사 회원에게 에어 포인트와 무신사 할인 쿠폰, 무신사가 디자인한 보스턴백 등을 선착순으로 지급한다.

무신사가 패션 상품 할인에 외식과 통신 혜택을 결합한 것은 쇼핑 플랫폼을 이용하지 않던 고객까지 끌어들이려는 전략으로 풀이된다.

패션 플랫폼들의 할인 경쟁도 치열하다. 에이블리코퍼레이션이 운영하는 에이블리는 지난 16일부터 12월 3일까지 연중 최대 할인 행사인 '에블프'를 진행한다. 900여개 쇼핑몰을 포함한 2000여개 입점사가 참여해 의류와 뷰티, 디지털·생활용품 등을 최대 93% 할인 판매한다.

매니크와 블랙업 등 인기 쇼핑몰을 비롯해 에잇세컨즈, 예일, 제너럴아이디어 등 패션 브랜드가 참여한다. 클리오와 네이밍 등 뷰티 브랜드, 소니와 인스탁스 등 디지털 브랜드 상품도 할인 대상이다.

에이블리는 전 상품에 사용할 수 있는 최대 20% 할인 쿠폰 4종을 지급한다. 인기 쇼핑몰에서는 최대 12% 중복 할인 쿠폰도 사용할 수 있다. 겨울 외투와 기모 의류, 크리스마스 소품 등을 모은 기획전도 운영한다.

카카오스타일이 운영하는 지그재그는 12월 2일까지 '겨울 직잭팟'을 진행한다. 어텀과 슬로우앤드, 미쏘, 마뗑킴, 메디힐 등 약 6000개 스토어가 참여한다. 최대 99% 할인 상품을 비롯해 최대 20% 할인 쿠폰팩과 최대 4만원 할인 쿠폰 등을 제공한다.

특히 23일부터 25일까지 애플 에어팟 5를 약 74% 할인된 가격에 선보일 예정이다. 매일 자정에는 포인트 추첨 행사를 열고, 오후 8시에는 한정 수량 특가 상품을 판매한다.

지그재그는 온라인 할인과 함께 오프라인 홍보에도 나섰다. 오는 27일까지 서울 주요 여자대학교와 여의도, 광화문, 강남, 성수 등 10곳에서 '직잭팟 게릴라 커피차'를 운영한다. 커피와 핫초코 등 음료 약 7000잔을 준비하고, 컵홀더에는 쇼핑 할인 쿠폰 코드를 담았다.

신세계그룹 계열 더블유컨셉코리아가 운영하는 W컨셉도 오는 25일까지 '더블유위크'를 진행한다. 패션과 뷰티, 생활용품 등 약 20만개 상품을 최대 85% 할인 판매한다.

프론트로우와 망고매니플리즈, 루에브르, 아디다스 등 550여개 브랜드가 참여한다. 매일 오전 10시에는 인기 상품을 균일가에 한정 판매하고, 오후 6시에는 50% 할인 쿠폰을 선착순 발급한다.

서울 한남동 플래그십 매장 'W한남'에서는 고객 참여형 경품 행사도 진행한다. 쇼핑 상품권 최대 200만원과 조명 등을 경품으로 내건 행사도 마련했다.

무신사가 운영하는 29CM도 지난 19일까지 '겨울 이구위크'를 진행하며 할인 경쟁에 가세했다. 3000여개 브랜드가 참여해 최대 86% 할인 혜택을 제공했다. 인기 브랜드를 48시간 동안 최대 70% 할인하는 행사와 신상품 할인, 한정 수량 럭키박스 판매 등을 진행했다.

이번 블랙프라이데이 시즌에는 할인율뿐 아니라 고객을 끌어들이는 방식에서도 차이가 나타난다. 무신사는 버거와 아이스크림 등 외식 브랜드와의 협업에 힘을 줬고, 에이블리와 지그재그는 대규모 할인 쿠폰과 특가 상품을 앞세웠다. W컨셉은 디자이너 브랜드와 오프라인 매장을 활용한 행사에 집중하고 있다.

소비자가 실제로 받는 혜택은 상품마다 다르다. 최대 할인율이 모든 상품에 적용되는 것은 아니며, 선착순 쿠폰이나 특정 상품에 한정된 경우도 있다. 같은 상품이라도 쿠폰 적용 조건과 배송비, 중복 할인 여부에 따라 최종 결제 금액이 달라진다.

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