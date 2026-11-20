최교진 교육부 장관이 “오늘을 위해 오랜 시간 애써 온 여러분 모두에게 응원의 마음을 전한다”며 수험생들을 향한 메시지를 19일 남겼다.

최교진 교육부 장관이 지난 18일 서울 여의도 국회에서 열린 ‘2027학년도 수능 AI 부정행위 대책 마련을 위한 당정협의’에서 한성숙 국무총리의 발언을 듣고 있다. 연합뉴스

최 장관은 이날 오후 10시쯤 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “2027학년도 대학수학능력시험이 마무리됐다”며 “수험생 여러분, 정말 고생 많으셨다”고 밝혔다.

이어 “곁에서 묵묵히 힘이 되어주신 학부모님들, 그리고 시험장에서 노고를 아끼지 않으신 감독관님과 모든 시험 관계자 여러분께도 깊은 감사의 인사를 전한다”고 말했다.

최근 국가자격시험 등에서의 부정행위 논란을 염두에 둔 듯 “교육부는 첨단기술을 악용한 부정행위 시도를 매우 엄중한 비상 상황으로 인식하고 관계부처와의 긴밀한 협력으로 부정행위 차단을 위해 노력해왔다”고 덧붙였다.

그러면서 “아직 모든 상황을 단정하기는 이르지만 시험 현장에서 애써주신 많은 분의 노력 덕분에 수능을 무사히 마무리할 수 있었다”고 했다.

최 장관은 “내일부터 범정부 수능 부정행위 대응 TF를 운영한다”며 “2027학년도 대학입시 전 과정이 마무리될 때까지 제기되는 모든 의혹을 철저히 조사하고 위법 행위는 끝까지 책임을 묻겠다”고 강조했다.

특히 “신종 부정행위를 원천 차단할 수 있는 기술과 시스템을 선제 구축해 학생과 학부모님들의 땀과 노력의 가치를 훼손하는 일이 없게 하게 최선을 다하겠다”고도 약속했다.

계속해서 “안전하고 공정한 수능을 위해 헌신해주신 모든 분께 깊이 감사드린다”며 “위급재난문자 발송으로 인한 불편에도 협조해주신 국민 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드린다”고 했다.

최 장관의 메시지는 교육부가 수능 등 부정행위에 손을 놓고 있었던 게 아니냐는 비판이 제기된 상황에서 나온 터라 더욱 주목됐다.

지난 17일 ‘수능 부정행위 대책’ 정부 브리핑에 최 장관 대신 최은옥 교육부 차관이 나왔는데, 이를 두고 ‘교육장관 패싱 논란’이 일었다.

최근 국회 교육위 전체회의에서의 ‘나이 발언’으로 최 장관이 구설에 오른 터라, 설화 확산 방지 차원에서 정부 윗선이 최 차관을 대신 참석하도록 했다는 해석을 낳았다.

이재명 대통령이 필리핀 마닐라에서 화상으로 주재한 ‘수능 비상 점검회의’ 준비로 최 장관이 브리핑에 나오지 못했다는 게 교육부의 설명이었지만, 브리핑장에 있었던 한성숙 국무총리와 배경훈 과기부총리도 회의에 참석한 만큼 설득력이 떨어진다는 지적이 있었다.

앞서 인공지능(AI) 이용 부정행위 대책 미비를 지적하며 최 장관과 한성숙 국무총리 해임건의안 제출을 예고했던 국민의힘은 추가 토론을 벌일 예정이다.

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