윤석열정부 당시 검찰 등 국가기관의 수사·기소 과정에서 제기된 증거 조작과 진술 회유 의혹을 수사할 ‘조작기소 특검’에 3년간 322억원이 들 것이라는 추계가 나왔다.

지난 6일 국회 본회의에서 조작기소 특검법안 통과 화면이 나오고 있다. 연합뉴스

국회예산정책처(예정처)가 19일 국민의힘 김승수 의원실에 제출한 비용추계 자료에 따르면 올해부터 2028년까지 특검 수사와 공소 유지에 필요한 추가 비용은 운영비가 157억7700만원으로 가장 많았다. 인건비가 84억2500만원, 사무실 임차료가 64억5400만원, 시설비가 15억4400만원으로 뒤를 이었다.

공소 유지에 드는 비용은 134억3400만원으로 추산됐다. 운영비 56억3000만원, 인건비 42억200만원, 사무실 임차료·관리비 30억7800만원, 시설비 5억2400만원이다.

예정처는 국회를 통과한 특검법에 따라 특별검사 1명과 특검보 8명, 파견검사 20명, 특별수사관 70명, 파견 공무원 210명 등 309명이 준비 기간을 포함해 최장 200일간 활동하는 것으로 계산했다. 공소 유지 단계에서는 수사 인력의 절반이 1심 6개월, 2·3심 각 3개월씩 최장 1년간 근무한다고 가정했다.

특검법은 19일 공포·시행됐다. 조정식 국회의장은 이르면 20일 이재명 대통령에게 특검 임명을 서면으로 요청할 것으로 알려졌다.

국민의힘은 20일 서울 대학가에서 특검법 폐지를 촉구하는 도보 행진에 나선다. 정점식 원내대표는 이날 오전 10시 서울 마포구 홍대 KT&G 상상마당 앞에서 현장 원내대책회의를 열고 소속 의원들과 신촌역 인근까지 행진할 예정이다. 오후 2시에는 국민의힘 원외 당협위원장단이 국회 소통관에서 특검법 통과를 규탄하는 성명을 발표한다.

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