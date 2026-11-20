유튜브 채널 ‘이승기2’ 화면 캡처

가수 겸 배우 이승기가 서울대학교 어린이병원에 20억원을 기부하게 된 특별한 사연을 공개했다.

19일 이승기의 유튜브 채널 ‘이승기2’에는 ‘당장하자’라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에서 제작진은 이승기가 과거 서울대 어린이병원에 거액을 기부했던 사실을 언급하며 당시의 이야기를 물었다.

이승기는 지난 2022년 서울대 어린이병원에 20억원을 기부했다. 당시 전 소속사 후크엔터테인먼트와 음원 정산금 미지급 문제로 갈등을 겪은 끝에 약 54억원의 정산금을 받은 뒤, 소송 비용 등을 제외한 금액을 사회에 환원하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다. 이후 서울대 어린이병원뿐 아니라 여러 곳에 기부를 이어갔으며, 총 기부액은 약 28억 5000만원에 달했다.

이승기는 처음부터 20억원을 기부할 생각은 아니었다고 털어놨다. 그는 “원래 5억만 하려고 했다. 기부할 다른 곳들도 있었다”며 당시 상황을 설명했다.

이어 병원 측에서 20억원을 기부하면 병동 이름을 ‘이승기 병동’으로 바꿔주겠다는 제안을 했다고 밝혔다. 이승기는 “병원 홍보팀에서 보통 기업에 제안하는 건데 20억원을 기부하면 병동 이름을 바꿔준다고 하더라. 솔깃했다”고 회상했다.

다만 금액이 워낙 컸던 만큼 곧바로 결정하지는 않았다. 직접 병원을 둘러보던 중 어린이병원의 열악한 환경을 마주하면서 생각이 달라졌다고.

이승기는 “20억원은 액수가 너무 크니까 일단 병원을 둘러봤다. 어린이병원을 보는데 너무 열악했다. 너무 옛날에 지어진 건물에 층고도 낮았다”고 말했다.

무엇보다 어린 환자들을 곁에서 돌보는 보호자들의 모습이 마음에 남았다고 했다. 그는 “내가 생각하는 부모는 어른이었는데, 내 또래이거나 나보다 어린 부모가 너무 많아서 마음이 안 좋았다”며 “병동에는 보호자들이 앉을 곳도 없었다. 너무 마음이 아파서 바로 나와서 여기에 기부하겠다고 했다”고 밝혔다.

미지급 정산금으로 시작된 기부가 또 다른 의미를 갖게 된 셈이다. 이승기는 “모든 악재가 다 악재는 아니다. 정산금을 제대로 받았다면 솔직히 20억 기부 못 한다. 재벌도 아닌데 누가 한 번에 20억을 기부하겠나. 없다고 생각한 돈을 받으니까 좋은 일에 쓸 수 있던 것”이라고 말했다.

이어 아이를 키우는 부모의 입장에서 어린이 환자와 보호자들을 향한 마음도 전했다. 이승기는 “아이가 아프면 부모는 아무것도 못 한다. 어린이들에게 많이 도움을 줘야 부모도 편하다”고 강조했다. 기부 이후 서울대병원 주차장을 평생 무료로 이용할 수 있게 됐다는 일화도 덧붙여 웃음을 안겼다.

한편 이승기는 2023년 배우 이다인과 결혼했으며, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

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