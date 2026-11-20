사진=한예슬 SNS

배우 한예슬이 남편 류성재와 함께한 다정한 일상을 공개하며 변함없는 애정을 드러냈다.

한예슬은 19일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 남편 류성재와 함께 찍은 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 한예슬은 화려한 조명과 대형 크리스마스트리로 장식된 야외 공간에서 남편과 나란히 서 있다. 두 사람은 서로에게 몸을 기댄 채 카메라를 바라보며 환한 미소를 짓고 있다.

특히 자연스럽게 밀착한 두 사람의 모습에서 다정한 부부의 분위기가 느껴져 눈길을 끈다.

한예슬은 브라운 컬러의 재킷과 와이드 팬츠를 매치해 세련된 패션 감각을 뽐냈다. 풍성한 웨이브 헤어스타일과 밝은 미소까지 더해 특유의 매력을 드러냈다. 류성재 역시 깔끔한 블랙 스타일링으로 아내 곁을 지키며 훈훈한 분위기를 자아냈다.

앞서 한예슬은 지난 9월 SNS에 육아 관련 웹툰을 공유했다가 뜻밖의 임신설에 휩싸이기도 했다. 당시 게시물에 담긴 ‘육아 첫날 비로소 보이는 것들’이라는 문구를 두고 일부 누리꾼 사이에서 임신한 것이 아니냐는 추측이 제기된 것.

이에 한예슬 측은 임신설에 대해 사실이 아니라고 선을 그으며 해프닝을 일축했다.

한편 1981년생인 한예슬은 2021년 10세 연하의 연극배우 출신 류성재와 공개 열애를 시작했다. 이후 두 사람은 2024년 5월 혼인신고를 마치고 법적으로 부부가 됐다.

결혼 이후에도 SNS를 통해 일상을 공유하며 팬들과 소통하고 있는 한예슬이 이번에는 남편과 함께한 다정한 사진으로 근황을 전해 관심을 모으고 있다.

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