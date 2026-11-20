최근 대통령 직속 국가교육위원회가 모든 초등학교 교과서에 한자를 표기하는 방안을 적극 검토하고 있다는 소식이 전해졌다. 학생들이 ‘심심한 사과’ ‘금일’ ‘중식’ 등의 뜻을 제대로 이해하지 못하는 등 문해력이 떨어지고 있다는 지적에 따라 한자 교육을 강화하겠다는 취지다. 그러나 문해력 향상을 위해 모든 초등교과서에 한자를 병기하겠다는 발상은 문제의 본질을 잘못 짚은 것이다.

첫째, 초등학교는 우리말과 우리글의 기초를 익히는 시기다. 어려운 한자를 배우는 데 시간을 쓰기보다 쉽고 자연스러운 우리말로 생각을 이해하고 표현하는 능력을 키워야 한다. 예컨대 ‘조상들은 한발이 극심할 때 초근목피로 근근이 생명을 부지했다’고 가르치기보다 ‘우리 할아버지 할머니들은 가뭄이 길어지면 풀뿌리와 나무껍질로 겨우 목숨을 이어왔다’고 설명하는 것이 바람직하다. 그래야 학생들이 우리말의 의미와 표현을 자연스럽게 익힐 수 있다.

‘심심한 사과’ ‘금일’ ‘우천 시’ ‘중식’ 등의 뜻을 모르는 것은 한자를 배우지 않았기 때문만은 아니다. 일상에서 잘 쓰지 않는 어려운 한자어를 무분별하게 사용하는 언어 환경에도 문제가 있다. 문해력을 높이려면 한자를 더 가르치기에 앞서 어려운 한자어를 쉬운 우리말로 바꾸려는 노력이 필요하다.

둘째, 한자 교육이 초등학생의 문해력을 높인다는 뚜렷한 근거도 부족하다. 낱말의 뜻은 한자의 음과 훈을 외운다고 온전히 이해되는 것이 아니다. ‘용언’ ‘곤충’ ‘경제’ 같은 말도 실제 쓰임과 문맥 속에서 익혀야 정확하게 이해할 수 있다. 한자 학습에 지나치게 많은 시간과 노력을 들이면 정작 초등학생들이 배워야 할 교과 내용과 사고력을 기를 시간이 줄어들 수 있다.

이창덕 외솔회장

우리말보다 한문을 높이 평가해 온 언어문화도 되돌아봐야 한다. 한문 중심의 교육은 지식의 불평등을 낳았고, 우리말을 밀어내는 결과를 가져왔다. ‘벼리’ ‘뫼’처럼 아름다운 우리말이 점차 설 자리를 잃은 것도 이와 무관하지 않다. 우리말 사전에 한자어가 많다는 사실을 한자 교육 강화의 근거로 삼기보다 한자어에 지나치게 의존하는 언어생활부터 개선해야 한다.

셋째, 대한민국의 공식 문자는 한글이다. 국어기본법에 따라 공문서 등은 한글로 작성하는 것이 원칙이며, 필요한 경우 한자나 외국 문자를 병기할 수 있다. 그러나 초등교과서의 모든 한자어에 한자를 함께 표기해야 할 이유는 없다. 학생들이 이해하기 어려운 용어가 있다면 한자를 덧붙이기보다 쉬운 우리말로 바꾸는 것이 우선이다.

음악 교육에서 ‘안단테(Andante)’와 ‘알레그로(Allegro)’를 한자식 표현인 ‘서주’와 ‘속주’로 번역하지 않고 각각 ‘느리게’와 ‘빠르게’로 가르치는 것도 좋은 사례다. 어려운 외국어를 억지로 옮기기보다 누구나 이해할 수 있는 우리말을 사용하는 것이 교육의 본뜻에 부합한다.

물론 고등학교나 대학교에서 전문적인 지식을 공부하려면 한자 교육이 필요할 수 있다. 그렇다면 해당 교육 단계에서 필요한 한자를 가르치면 된다. 초등학생에게까지 300여 자의 한자를 익히도록 하는 것은 학습 부담만 늘릴 뿐이다. 한자 급수시험과 관련한 사교육 시장을 키워 학생과 학부모의 부담을 가중할 가능성도 있다.

초등교과서 한자 표기는 교육 현장에 미치는 영향이 큰 사안인 만큼 충분한 연구와 사회적 논의가 선행돼야 한다. 과거에도 초등교과서 한자 병기가 추진됐다가 국민 여론에 밀려 중단된 바 있다. 이를 다시 추진하려면 무엇보다 정책의 교육적 효과부터 객관적으로 검증해야 한다. 디지털 혁명과 인공지능(AI) 시대에 우리 교육이 길러야 할 역량은 단순한 한자 지식이 아니다. 글을 정확히 읽고 이해하며, 비판적으로 사고하고 자신의 생각을 분명하게 표현하는 능력이다. 초등학생에게 필요한 것은 한자를 더 많이 아는 일이 아니라 우리말을 바르게 이해하고 자유롭게 구사하는 힘이다. 문해력 향상의 출발점은 한자 병기가 아니라 쉬운 우리말 교육이어야 한다.

이창덕 외솔회장

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지