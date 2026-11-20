비가 내리면 물이 고이고, 시간이 흐르면 흔적이 남는다. 자연의 변화에 맡겨뒀던 검정 고무동이가 미술관 전시 작품으로 돌아왔다.

전북 완주 연석산우송미술관은 30일까지 문리의 개인전 ‘기다려야 한다’를 개최한다고 19일 밝혔다.

문리 작가. 연석산우송미술관 제공

이번 전시에서는 미술관 주변에 설치했던 검정 고무동이와 회화작품을 함께 선보인다. 작가는 가로·세로 24㎝ 크기의 정사각형 콘크리트 받침 위에 고무동이를 놓았다. 설치 장소를 정하고 고무동이 표면에 날짜만 기록했을 뿐, 이후에는 자연의 변화에 맡겼다. 시간이 지나면서 그 안에 여러 흔적이 쌓였다.

전시장면. 연석산우송미술관 제공

야외에 있던 고무동이는 미술관으로 옮겨지면서 시간의 흔적을 담은 오브제로 전환된다. 작가는 고무동이에 고였던 물을 비워내고 남은 침전물과 얼룩, 먼지, 변색된 부분 등을 그대로 보여준다. 관람객은 고무동이에 남은 흔적을 보며 흘러간 시간을 짐작할 수 있다.

물씨 2026. 연석산우송미술관 제공

물씨 2026-10. 연석산우송미술관 제공

전시에서는 이러한 설치 작품과 회화작품을 함께 감상할 수 있다. 자연의 변화를 기다리는 과정 자체를 작업으로 삼았다는 점이 특징이다. 고무동이에 남은 흔적은 인간의 의도와 자연의 작용이 함께 만들어낸 결과물이다.

문리 작가는 현재 연석산우송미술관 관장을 맡고 있고 미술평론가와 전시기획자로도 활동하고 있다. 전북도립미술관 학예실장과 2021 여수국제미술제 예술감독을 역임했다. 서울과 파리, 전주에서 개인전을 32차례 열었으며, 저서로는 ‘현대미술, 개판 오 분 전’이 있다.

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