블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 19일(현지시간) 미국·중국·러시아 3국의 첫 정상회담이 끝난 뒤 기자회견을 열고 얄타회담이 그간 세계 질서를 안정시키는 역할을 했다며 이번 회담이 제2의 얄타회담 우려를 낳은 데 대해 반박했다.

러시아 관영 타스통신 등에 따르면 푸틴 대통령은 이날 중국 선전에서 열린 기자회견에서 이번 3국 정상회담이 제2의 얄타회담이 될 수 있다는 관측에 대해 “얄타가 뭐가 나빴다는 것인가”라고 반문했다.

도널드 트럼프(오른쪽부터) 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 19일(현지 시간) 중국 광둥성 선전의 치린 산장에서 3자 회담이 열리는 회담장으로 입장하고 있다. 선전=AP연합뉴스

푸틴 대통령은 얄타회담이 나치즘에 대한 승리를 공식화했다고 밝혔다. 그러면서 “(얄타에서 이뤄진) 협정들 덕분에 세계는 지난 80년간 사실상 전세계적 차원의 중대한 군사적 격변 없이 유지돼 왔다”며 긍정적인 역할을 했다고 주장했다. 푸틴 대통령은 “얄타회담은 당시 현실을 공식화한 것”이라며 “오늘날의 분쟁에서도 현장의 현실을 인정하고 합의에 도달해야 한다”고 말했다.

이어 이번 미중러 정상회담이 “외교사에서 중요한 한 페이지”가 될 것이라며 후속 회담을 희망한다고 말했다. 푸틴 대통령은 이번 미·중·러 정상회담의 최대 수혜자로 꼽힌다.

1945년 제2차 세계대전 종전을 앞두고 미국·영국·소련 3국 정상이 만나 전후 문제를 논의한 얄타회담은 당사국의 입장을 반영하지 않은 채 강대국들이 국제 질서를 일방적으로 재편했다는 비판을 받는다. 이번 미·중·러 정상회담도 우크라이나 전쟁, 한반도 정세 등이 의제로 거론되면서 제2의 얄타회담이 될 수 있다는 우려가 나왔다.

푸틴 대통령은 기자회견에서 국제형사재판소(ICC)와 세계무역기구(WTO), 유엔(UN) 등 국제기구의 역할과 기능이 현실에 맞지 않는다고도 지적했다. 그는 “현재 노벨평화상에 어떤 가치가 남아있는지 의문”이라고 했다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 19일(현지 시간) 중국 선전 선전국제교류센터(ICSZ)에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 세션에 입장하고 있다. 선전=뉴시스

푸틴 대통령은 3국 정상회의에 맞춰 감행된 우크라이나의 크림대교 공격을 언급하며 “일부 지역 휴전 가능성을 논의했지만 크림대교 공격 이후에는 어떤 휴전 협상도 없을 것”이라고 못 박았다. 그러면서 “우리의 보복 조치가 훨씬 더 고통스러울 것”이라고 위협했다. 크림대교는 2014년 러시아가 우크라이나 영토인 크림반도를 강제 병합한 이후 2018년 푸틴 대통령이 직접 개통한 다리로 양국 갈등의 상징으로 여겨진다.

푸틴 대통령은 전 세계 기자들을 향해 “전쟁을 시작한 것은 우크라이나”, “전쟁을 끝내고 싶은 것은 러시아” 등 기존 입장을 되풀이했다. 그는 트럼프 대통령이 우크라이나 분쟁 해결과 러시아와의 관계 개선에 전념하고 있다고 믿는다”고도 말했다.

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