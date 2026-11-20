경찰이 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우(32)씨의 2026학년도 대학수학능력시험 시험지 확보에 나섰다. 리트뿐 아니라 수능 부정행위 의혹까지 들여다보겠다는 것이다. 인공지능(AI) 등 최첨단 기술을 이용한 부정행위가 올해 대학수학능력시험(수능) 일주일 전 수면 위로 드러나며 교육당국은 필기구 제한, 재난문자 발송 등 미봉책을 내놨지만, 이미 고도화된 부정행위 수법을 차단하기에 충분치 않다는 지적이 제기된다.

사진=뉴시스

◆경찰, 이진우 ‘전 과목 1등급’ 시험지 증거보전

서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 19일 “2026학년도 수능시험지에 대해서는 서울시교육청을 상대로 증거보전 요청 해놓은 상태”라며 “이에 대해 신속히 확보할 예정”이라고 밝혔다.

경찰은 서울경찰청과 관악경찰서에 접수된 이씨에 대한 사기·업무방해 등 혐의 고발 사건을 금융수사3계로 넘겨받아 수사에 착수했다.

앞서 법무법인 민의 방민우 변호사와 법률사무소 이유의 박은선 변호사는 18일 이씨를 고발했다. 올해 리트뿐 아니라 이씨가 지난해 치른 2026학년도 수능 이력도 수사해야 한다는 취지다.

이씨는 2026학년도 수능에서 전 과목 1등급을 받아 서울대 치대에 진학했다고 밝혀왔다. 그는 과거 수능에서 국어 7등급 등 낮은 성적을 받았다가 이후 성적을 끌어올렸다고 주장했다.

이씨는 19일 수능 국어 문제를 풀어 실력을 입증하겠다며 예고한 공개 검증에 나타나지 않았다. 경찰에는 실종신고가 접수됐다.

◆다음은 AI 콘텍트렌즈?…“선제대응 필요”

이날 전문가들은 이번 수능에서 이뤄진 AI 부정행위 방지 조치는 임시 대책일 뿐이라고 입을 모았다. 이번 논란은 제도가 기술의 발전을 따라가지 못해 생긴 ‘문화지체’의 일종이라며 기술이 발전하는 속도에 맞춰 대응하는 컨트롤타워가 필요하다는 지적이 나왔다.

최근 스마트 안경, 초소형 카메라 등을 이용한 부정행위가 드러나기 시작했지만, 앞으로는 ‘AI 콘텍트 렌즈’ 등 새로운 기술 개발에 따라 부정행위를 막는 게 점점 어려워질 것이란 게 전문가들의 진단이다. 이상근 고려대 인공지능보안연구소장은 “콘텍트 렌즈로 화면을 눈 안에 비춰주는 기술이 개발 중이고 우리가 뉴스에서 보는 단계를 넘어선 기술이 이미 나오고 있다”며 “스마트 기기는 점점 초소형화되고 특정 전파를 잡는다고 해도 이를 회피하도록 기기가 만들어질 것”이라고 했다.

해외에서는 첨단기기를 이용한 시험 부정행위를 막기 위해 대응을 강화해 왔다. 중국은 대학 입학시험인 ‘가오카오’ 시험장에 스마트 검색대를 설치하고, 시험실에 이동통신 전파 차단 설비를 운용하고 있다. 지난해 가오카오 기간에는 자국 주요 AI 업체들이 시험 시간에 시험 문제 사진 인식과 문제풀이 등 일부 기능을 일시 중단하기도 했다. 인도도 올해 5월 의대 입학시험에서 이동통신 전파 차단 장비를 가동했다. 박기웅 세종대 정보보호학과 교수는 “휴대폰망 차단은 경찰 신고 등 치안망, 국가 안보 시설과 직결되기 때문에 리스크가 있다”며 “AI 기기적 측면에선 초강력 금속탐지기, 엑스레이 등도 완벽한 조치라고 할 순 없겠지만 지금으로선 강력한 검사 수단”이라고 했다.

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