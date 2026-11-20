서울 강동구 굽은다리역 인근에 청년창업지원센터를 갖춘 지하 4층∼지상 25층 규모의 복합건축물이 들어선다.



강동구는 다음 달 3일까지 청년 창업 지원 공간이 포함된 ‘굽은다리역B 역세권 활성화사업을 위한 도시관리계획 결정 변경안’에 대한 주민 열람을 시행한다고 19일 밝혔다.



이번 사업은 길동 일대 1971.5㎡ 부지에 주거·업무·상업 기능을 갖춘 복합건축물(조감도)을 조성하는 게 핵심이다. 공동주택은 임대주택 9세대를 포함해 총 99세대다. 계획안은 공공기여시설과 업무시설(KT&G), 근린생활시설도 포함한다. 구는 공공기여시설로 청년창업지원센터를 조성해 청년의 창업과 지역 정착을 지원할 계획이다.



건물 외관에 특색을 더하는 한편 개방형 휴게공간과 공개공지를 마련한다. 또 건물을 도로 경계에서 일정 거리 떨어뜨려 보행 공간을 확보해 주민들이 보다 편리하게 거리를 이용할 수 있도록 할 방침이다.



구는 주민 의견을 충분히 수렴한 뒤 서울시 도시·건축공동위원회 심의를 거쳐 변경안을 확정할 예정이다.



이수희 강동구청장은 “청년 유입이 활발해지는 변화에 맞춰 청년들이 지역에 정착하고 창업에 도전할 수 있는 기반을 마련하는 것이 중요하다”고 말했다. 이어 “이번 사업을 통해 청년에게는 새로운 기회를 제공하고 지역에는 활력을 더해 ‘내가 원하는 삶, 워너비 강동’을 만들어 가겠다”고 강조했다.

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