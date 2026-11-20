서울 도심을 한눈에 조망할 수 있는 서울시청 하늘전망대가 올겨울 매일 밤 문을 연다.



서울시는 19일 겨울철 축제와 행사에 맞춰 청사 8·9층에 있는 하늘전망대를 연장 운영한다고 밝혔다.



시에 따르면 운영 기간은 ‘서울윈터페스티벌’ 개막일인 12월11일부터 서울광장 스케이트장 폐장일인 내년 2월9일까지다. 이 기간 월∼목요일에는 오후 6시였던 운영 종료 시간을 오후 9시로 3시간 늦춘다. 금·토요일은 오후 9시에서 오후 10시까지 1시간 연장한다.



기존 휴관일이었던 일요일에도 오전 10시부터 오후 9시까지 개방한다. 성탄전야인 12월24일과 올해 마지막 날인 12월31일에는 자정까지 특별 운영한다.



하늘전망대는 시청 본관의 행정업무 공간 일부를 시민과 관광객에게 개방한 곳이다. 덕수궁과 대한성공회 서울주교좌성당 등 서울 도심의 역사·문화 경관을 한눈에 내려다볼 수 있다. 별도의 예약이나 입장료 없이 누구나 이용할 수 있다.



시는 시민과 관광객이 높은 호응을 반영해 이번 연장 운영을 결정했다고 설명했다. 지난 7월7일 개방한 이후부터 이달 18일까지 하늘전망대를 찾은 방문객은 19만6494명이다. 하루 평균 방문객은 1913명으로 집계됐다. 하루 방문객이 가장 많았던 날은 10월10일로 3836명이 다녀갔다.



온라인에서도 하늘전망대를 찾은 방문객들의 호평이 이어지고 있다는 게 시의 설명이다. 이달 16일 기준 방문객이 직접 제작한 하늘전망대 소개 영상은 인스타그램 릴스에서 54만회, 유튜브에서 31만회의 조회수를 기록했다.



시는 하늘전망대에 대한 관심을 이어가기 위해 다음 달 중 공모전을 개최할 계획이다. 전망대에서 바라본 도심 경관과 전망대 안팎의 모습을 주제로 사진·그림·시·영상 작품을 모집한다. 우수작은 내년 2월 선정해 시상할 예정이다.



곽종빈 시 행정국장은 “하늘전망대가 짧은 기간 많은 시민과 관광객이 찾는 서울의 새로운 전망 명소로 자리 잡고 있다”며 “올겨울 더 많은 시민이 도심의 야경을 즐길 수 있도록 개방시간을 확대하겠다”고 말했다.

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