서울시가 2027학년도 대학수학능력시험을 마치고 미래에 대한 고민이 커질 학생들을 위해 ‘거리상담’에 나선다.



시는 수능 다음 날인 20일 오후 3시부터 9시까지 마포구 홍대 레드로드 만남의 광장에서 41개 청소년 유관기관과 함께 연합 거리상담(아웃리치)을 한다고 19일 밝혔다. 시 관계자는 “수능을 마친 청소년이 많이 찾는 홍대 거리에서 도움이 필요한 위기 청소년을 조기에 발견해 지원할 예정”이라고 설명했다.

이날 현장에는 청소년쉼터, 청소년센터, 청소년상담복지센터, 청소년성문화센터 등 41개 기관 120여명의 상담사·청소년지도사·자원활동가 등이 투입되어 가출 예방 캠페인을 벌이고 거리상담을 진행한다. △생활·자립 △상담·교육·성 △문화·진로 △건강 4개 구역으로 구성된 현장에서 청소년과 학부모 누구나 가정 내 갈등, 학업 스트레스, 올바른 성 가치관 등에 관한 고민을 상담받을 수 있다.



상담 외에도 다양한 체험 프로그램이 마련되며 청소년 복지 지원에 대한 당사자의 목소리를 듣기 위해 청소년 대상 의견 수렴도 진행한다. 생활·자립 구역에서는 일시쉼터 ○·× 퀴즈와 랜덤 뽑기, 1388 사격게임, 이동쉼터 버스를 활용한 놀이형 퀴즈 게임, 스트레스 해소 프로그램을 운영한다. 상담·교육·성 구역에서는 ‘행복동행학교’를 안내하고 자존감 파우치·키캡 키링 만들기, 젓가락 레이싱, 거북이 끈끈이 낚시 게임을 한다. 문화·진로 구역에서는 말랑이 만들기, 지식 나무 키우기, ○·× 퀴즈를, 건강 구역에서는 도박중독 자가진단과 1336 스톱워치 게임, 건강 ○·× 퀴즈를 체험해볼 수 있다.



거리상담은 시와 유관 기관들이 청소년 가출 예방과 가정 밖 청소년(가정 내 갈등, 학대, 방임 등의 사유로 보호자로부터 이탈해 사회적 지원이 필요한 청소년) 보호를 위해 청소년 밀집지역을 직접 찾아가 상담과 보호 활동을 펼치는 사업이다.



시는 2012년부터 해마다 분기별로 청소년시설 연합 거리상담을 열고 있으며 이번 거리상담은 ‘동행’을 주제로 진행된다. 이번 거리상담은 올해 네 번째이자 마지막 일정으로 2012년 시작 이후 59번째다. 올해는 앞서 3월, 6월, 9월 세 차례 거리상담을 진행해 청소년 3695명이 참여했다. 앞선 세 차례의 거리상담은 서울시 서북·서남·동북·동남 4개 권역의 청소년 밀집지역(홍대, 고덕역 등)에서 진행됐다.



한편 시는 가정 밖 청소년을 보호하기 위해 청소년쉼터 17곳과 자립지원관 2곳을 운영하고 있다. 상담, 주거, 학업, 자립 등을 지원해 청소년이 건강하게 가정과 학교, 사회로 돌아갈 수 있도록 돕는다. 또 시는 쉼터를 퇴소한 청소년의 안정적인 자립 기반 마련을 위해 퇴소 청소년 자립 수당 및 임대주택 지원, 자립 지원 프로그램 등을 운영하고 있다.



이해선 시 평생교육국장은 “찾아가는 거리상담은 위기 청소년을 조기에 발견하고 즉각 개입해 보호하는 데 중요한 역할을 하고 있다”며 “서울시는 앞으로도 청소년시설과 협력하여 청소년들이 건강하고 안전하게 성장할 수 있도록 보호와 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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