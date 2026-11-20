탑 소믈리에 양윤주의 이탈리아 와인 아로마 클래스

30가지 향 직접 맡은 뒤 시음하니 와인 향 ‘또렷’

베르가못 한 방울 머금으면 산도 높은 와인도 달콤

에티카와인스 유통 이탈리아 전역 와인 아로마 탐구

류주희 에티카와인스 한국지사장(왼쪽)과 양윤주 소믈리에. 최현태 기자

와인을 처음 접한 ‘와린이’는 물론 수백병을 마셔 본 베테랑도 잔에서 피어오르는 향과 맛을 정확하게 짚어 내기는 쉽지 않습니다. 혀가 느끼는 맛은 단맛, 짠맛, 신맛, 쓴맛, 감칠맛 5가지뿐입니다. 하지만 코가 잡아내는 향은 셀 수 없을 만큼 많습니다. 와인을 즐기는 데 혀보다 코가 더 중요한 이유입니다. 그렇다고 겁먹을 필요는 없습니다. 아로마 클래스를 100회 넘게 진행한 양윤주 소믈리에의 강의를 따라가다 보면 와인에서 느껴지는 맛과 향의 정체가 또렷하게 보이기 시작합니다.

류주희 에티카와인스 한국지사장. 최현태 기자

◆‘와인 천재’의 아로마 클래스

이탈리아 와인 유통그룹 에티카와인스(Ethicawines)가 최근 와인 전문가들을 대상으로 연 아로마 클래스는 양 소믈리에의 유쾌한 ‘천재 선언’으로 시작했습니다. “아로마 클래스를 처음 들으시죠? 저는 100회 이상 진행했으니 천재 수준의 후각을 갖고 있습니다. 오늘 제 리드를 잘 따라오시면 여러분도 그렇게 됩니다.”

정말 그렇게 될까요? 독자들도 기사를 끝까지 읽어 보고 몇 가지 아로마로 테이스팅 연습을 해 보세요. 와인에서 느껴지는 향이 갑자기 명확해지는 신기한 경험을 하게 될 겁니다. 물론 시간이 된다면 양 소믈리에의 아로마 클래스를 직접 들어 보는 것도 강력 추천합니다.

‘천재’라는 양 소믈리에의 말은 빈말이 아닙니다. 그는 2016년 당시 프랑스농수산식품공사 소펙사 코리아가 주최한 제15회 한국 소믈리에 대회에서 역대 최연소 챔피언에 등극한 화려한 경력을 지녔습니다. 이미 2015년부터 서울 서초구 와인전문교육기관 WSA와인아카데미와 함께 ‘관능 테이스팅’을 주제로 아로마 클래스를 진행했습니다.

30가지 아로마. 최현태 기자

30가지 아로마.

이날 강의는 에티카와인스가 유통하는 대표 이탈리아 와인 10종과 양 소믈리에가 준비한 아로마 30종으로 진행했습니다. 아로마는 레몬, 라임, 베르가못, 자스민 잎, 올리브 오일, 토마토와 줄기, 시리얼, 소금(천일염), 김부각, 블러드 오렌지 잼, 오렌지 블러섬 워터, 자스민 꽃 티백, 빨간 장미, 분홍 장미수, 바이올렛 에센스, 과일 사탕, 말린 국화꽃, 말린 꽃잎(카렌듈라·장미), 동결 건조 딸기, 타르트 체리 원액, 헤이즐넛, 생체리, 사워 체리 잼, 말린 체리, 블루베리 잼, 블랙베리 잼, 트러플 프로슈토 크래커, 감초·정향·시나몬, 가죽·커피, 발사믹으로 화이트 와인과 레드 와인에서 주로 나는 향을 총망라했습니다.

양윤주 소믈리에. 최현태 기자

그는 와인 전문가들이 가장 어려워하는 것이 이탈리아 와인의 아로마 표현이라고 말합니다. 이탈리아 전역이 와인 산지이고 지역색이 강한 데다 토착 품종이 워낙 많아 품종별 대표 아로마를 외우는 것조차 버겁기 때문입니다. 실제 이탈리아에 공식 등록된 토착 품종은 약 640종입니다. 반면 사람의 후각 수용체는 약 400종에 불과합니다. 그런데도 우리가 그 많은 향을 구분할 수 있는 비결은 ‘조합’에 있습니다. 피아노 건반은 88개뿐이지만 무한한 음악을 만들어 냅니다. 그보다 4.5배나 많은 수용체 400개를 조합하면 맡을 수 있는 향은 그야말로 무궁무진합니다.

아로마 클래스. 최현태 기자

개나 바다 동물, 새는 사람보다 후각 수용체가 2~4배 많습니다. 태어난 곳의 공기를 찾아 돌아갈 정도입니다. 하지만 이들은 말을 못 하고 향을 오래 기억하지도 못합니다. 향을 기억하고 언어로 표현하는 것은 인간만의 특권입니다. 특히 향을 기억하는 신경과 감정을 느끼는 신경이 함께 작동하기 때문에 토마토 향을 맡으면 어릴 적 설탕 뿌려 먹던 기억이 감정과 함께 떠오릅니다. 아로마 클래스는 방금 맡은 향을 뇌에 저장했다가 와인 잔에서 다시 꺼내는 ‘기억력 테스트’인 셈입니다.

양 소믈리에는 훈련 전 꼭 알아 둘 팁도 알려줍니다. 코가 둔해졌다 싶으면 손을 비빈 뒤 손목 안쪽의 살냄새를 맡습니다. 태어나서 지금까지 가장 가까이 맡아 온 냄새라 뇌가 편안해하며 감각을 초기화합니다. 물도 한 모금 크게 마셔야 합니다. 비강이 촉촉할수록 향을 잡는 능력이 2~4배 커집니다. 비 오는 날 흙냄새가 유난히 진하게 느껴지는 것도 같은 이치입니다.

양윤주 소믈리에. 최현태 기자

◆미각 리셋하는 꿀팁

이날 가장 흥미로운 실험은 베르가못을 활용한 미각 리셋이었습니다. 산도가 높은 그릴로 품종 와인을 맛본 뒤 와인보다 산도가 훨씬 높은 베르가못 원액을 입에 머금고 다시 와인을 마시자 신맛이 사라지고 달콤함과 베르가못 향이 확 살아났습니다. 양 소믈리에는 “산도가 높은 와인을 서빙할 때는 손님들에게 올리브 오일에 베르가못 원액을 한두 방울 떨어뜨려 빵을 찍어 먹게 하는 방법으로 레스토랑 홀에서 얼마든지 응용할 수 있다”고 말합니다. 와인은 발효와 숙성을 거치며 산이 부드러워지기 때문에 아무리 신 와인이라도 생과일보다 실 수는 없다는 설명입니다.

두 번째로 천일염으로 입을 코팅한 뒤 그릴로를 다시 마시는 실험을 했습니다. 그러자 사라졌던 산이 혀끝부터 천천히 되살아났습니다. “모든 음식에는 짠맛이 들어 있어 손님의 입맛은 기본적으로 짠맛에 세팅돼 있다”고 양 소믈리에는 설명합니다. 와인이 유난히 시게 느껴지는 이유입니다. 김부각도 미각을 바꿔 놓았습니다. 김부각을 먹고 아르네이스 품종 와인을 마시자 꽃 향이 가라앉고 시트러스가 치고 올라오며 미네랄리티가 훨씬 또렷해졌습니다.

레몬·라임·베르가못 향 차이. 양윤주 소믈리에 제공

◆레몬 vs 레몬 필

▶시트러스(1~3번)

1번 레몬은 과육과 노란 껍질을 따로 맡아 봅니다. 우리가 아는 ‘레몬 향’은 사실 껍질에서 납니다. 그래서 레몬 향이 은은하게 바탕을 이룰 때는 ‘레몬’, 또렷하게 튀어나올 때는 ‘레몬 필’로 구분해야 합니다.

2번 라임은 시트러스이면서도 허브 계열 화합물을 품은 ‘그린 노트’로 레몬과 계열이 완전히 다릅니다. 대표 품종은 베르멘티노입니다.

3번 베르가못은 이날의 첫 번째 ‘이탈리아 대표 향’입니다. 이탈리아 남부 칼라브리아에서 많이 나는 베르가못은 레몬 계열과 꽃 계열 화합물을 함께 갖고 있습니다. 양 소믈리에는 “레몬 향과 흰 꽃 향이 동시에 난다면 ‘베르가못’ 한 단어로 끝내면 된다”고 조언합니다.

▶허브·올리브 오일·토마토(4~6번)

양 소믈리에는 “이탈리아 와인 아로마의 꽃은 허브”라고 강조합니다. 4번 자스민 잎은 박박 찢고 빻아야 향이 깨어납니다. 어린 녹차잎 같으면서 잔디보다 덜 비릿한 풀 향이 와인에서 말하는 기본 허브 향입니다. 5번 올리브 오일은 끝에 남는 쌉싸름함을, 6번 토마토와 줄기는 토마토를 씻을 때 젖은 줄기에서 나던 향을 기억해 두면 됩니다. 이탈리아 사람들이 늘 먹는 재료라 이탈리아 와인과 만나면 향이 극대화됩니다.

아로마 클래스에서 사용된 에티카와인스 와인. 최현태 기자

▶시리얼·소금·김부각(7~9번)

7번 시리얼은 물을 살짝 부어야 우유에 말아 먹을 때의 진짜 시리얼 향이 올라옵니다. 효모 앙금과 접촉하는 쉬르 리(Sur Lie)나 말로락틱 발효를 거친 화이트 와인에서 나는 향입니다. 양 소믈리에는 “화이트 와인에서는 오크부터 떠올리지 말고 시리얼 같은 부드러운 향부터 짚어야 한다”고 말합니다. 8번 소금(천일염)과 9번 김부각은 미각을 다시 세팅하는 실험에 쓰였습니다.

▶블러드 오렌지·오렌지 블러섬·자스민(10~12번)

10번 블러드 오렌지 잼은 시칠리아를 대표하는 블러드 오렌지로 만든 마멀레이드로 오렌지와 자몽을 섞은 듯한 향이 납니다. 와인은 발효 중 온도가 올라가 생과일보다 잼처럼 익은 향이 더 많이 나기 때문에 잼으로 연습하면 좋습니다. 11번 오렌지 블러섬 워터는 아카시아보다 노란 꽃에 가까운 향입니다. 12번 자스민 꽃 티백은 그냥 맡아도 자스민 향이 충분합니다.

쳄브라 칸티나 디 몬타냐 피노 그리지오. 최현태 기자

◆화이트 와인 향 분석

▶쳄브라 칸티나 디 몬타냐 피노 그리지오(Cembra Cantina di Montagna Pinot Grigio)/비노비노 수입

트렌티노 DOC 피노 그리지오입니다. 훈련 전에는 시트러스만 느껴지던 잔에서 훈련을 마치고 나니 향이 완전히 달라집니다. 1번 레몬이 은은한 바탕을 깔고, 그 위로 3번 베르가못의 상큼함과 흰 꽃향기가 또렷하게 올라와 ‘피노 그리지오가 이렇게 향기로웠나’ 싶을 정도입니다. 2번 라임 같은 그린 노트보다는 노란 시트러스 쪽에 가깝습니다. 서양 배 향도 뚜렷한데, 양 소믈리에는 아시아 배와 서양 배는 향 계열이 완전히 다르니 따로 공부하라고 권합니다. 앙금 접촉에서 오는 7번 시리얼 향도 은은하게 납니다. 시리얼 향이 강하다 싶으면 병아리콩이나 롤드 오트밀로 표현해도 좋습니다.

피노 그리지오·베르멘티노 아로마. 양윤주 소믈리에 제공

셀라 에 모스카 몬테오로 베르멘티노 디 갈루라. 최현태 기자

▶셀라 에 모스카 몬테오로 베르멘티노 디 갈루라 수페리오레 DOCG(Sella & Mosca Monteoro Vermentino di Gallura Superiore DOCG)/롯데칠성음료 수입

사르데냐 섬 북부 갈루라에서 빚는 베르멘티노입니다. 2번 라임처럼 풋풋하고 상큼한 향이 먼저 납니다. 3번 베르가못 향도 피노 그리지오보다 훨씬 진합니다. 남쪽 섬에서 자란 포도라 꽃향기도 화사하게 피어납니다. 4번 자스민 잎에서 맡은 풀 향이 상큼함을 받쳐 주고, 아몬드 같은 고소한 향도 살짝 납니다. 마지막에는 5번 올리브 오일을 맛볼 때 느낀 쌉싸름함이 깔끔하게 남습니다. 양 소믈리에는 “전문가라면 그냥 올리브 오일이 아니라 엑스트라 버진처럼 쌉싸름함까지 떠오르게 표현해야 한다”고 말합니다.

쿠스마노 샤마리스 그릴로. 최현태 기자

▶쿠스마노 샤마리스 그릴로(Cusumano Shamaris Grillo)/트렌드인터내셔날 수입

시칠리아 섬의 쿠스마노가 빚는 그릴로로 미네랄 표현이 탁월합니다. 8번 소금을 혀에 올렸을 때 같은 짭조름한 미네랄리티와 9번 김부각에서 느낀 바다 내음이 은근하게 깔립니다. 미네랄리티와 계열이 겹치는 회향(펜넬) 향을 한 번 맡아 두면 그릴로를 이해하기 훨씬 쉽습니다. 1~3번 와인 중 혀 가장자리가 가장 찌릿할 정도로 산도도 또렷합니다. 3번 베르가못 원액을 머금은 뒤 이 와인을 다시 마시면 신맛이 사라지고 달콤함과 베르가못 향이 확 살아나는 신기한 경험을 하게 됩니다.

그릴로·코르테제 아로마. 양윤주 소믈리에 제공

빌라 스파리나 가비 디 가비. 최현태 기자

▶빌라 스파리나 가비 디 가비(Villa Sparina Gavi di Gavi)/비노비노 수입

피에몬테 남동부 가비 마을에서 자라는 코르테제(Cortese) 품종으로 빚는 가비 와인의 우아한 정석입니다. 꽃 향 훈련을 거친 뒤라 평소보다 꽃향기가 훨씬 잘 잡힙니다. 11번 오렌지 블러섬과 12번 자스민 꽃 같은 섬세한 꽃 향이 피어나고, 10번 블러드 오렌지 잼처럼 따뜻하게 익은 시트러스 뉘앙스가 뒤를 받칩니다. 가비 중에서도 살짝 마른 재료 같은 향을 많이 보여 향이 뚜렷합니다. 입에서는 부드럽고 고소하며 크리미한 인상을 줍니다.

코르데로 디 몬테제몰로 랑게 아르네이스. 최현태 기자

▶코르데로 디 몬테제몰로 랑게 아르네이스(Cordero di Montezemolo Langhe Arneis)/롯데칠성음료 수입

코르데로 디 몬테제몰로 가문이 1340년부터 소유한 라 모라(La Morra)에서 자라는 아르네이스로 빚습니다. 라 모라는 피에몬테 랑게 언덕에 자리한 마을이자 바롤로를 만드는 11개 마을 중 하나로, 우아하고 향기로운 바롤로를 빚는 산지로 이름났습니다. 아르네이스는 타나로강 건너편 로에로(Roero)가 본고장인 피에몬테 대표 화이트 품종으로, 랑게에서도 랑게 아르네이스 DOC로 빚습니다. 백합 향이 날 것 같은 예쁜 이름처럼 꽃향기가 화사합니다. 11번 오렌지 블러섬 향이 아름답게 피어나고, 14번 분홍 장미수를 아주 옅게 희석한 듯한 은은한 꽃 향이 겹칩니다. 은빛처럼 서늘한 미네랄리티가 코에서도 잘 느껴지고 입에서도 꽤 오래 이어집니다. 9번 김부각을 먹고 다시 마시면 꽃 향이 가라앉고 1번 레몬, 2번 라임 같은 시트러스가 치고 올라오며 미네랄리티가 훨씬 또렷해집니다.

아르네이스·가르가네가 아로마. 양윤주 소믈리에 제공

안셀미 이 카피텔리. 최현태 기자

▶안셀미 이 카피텔리(Anselmi I Capitelli)/까브드뱅 수입

안셀미가 베로나 인근 소아베에서 가르가네가(Garganega) 품종으로 빚는 디저트 와인입니다. 안셀미는 소아베 지역을 대표하는 화이트 와인 명가입니다. 오너 로베르토 안셀미(Roberto Anselmi)는 소아베의 낮은 품질과 대량 생산에 반발해 2000년 소아베 DOC를 스스로 떠났고, 지금은 모든 와인을 IGT 베네토로 내놓는 ‘소아베의 반항아’로 불립니다.

이 카피텔리는 잘 익은 포도를 바람이 잘 통하는 방에서 말린 뒤 작은 오크통에서 발효하고 숙성하는 파시토(Passito) 와인입니다. 16번 과일 사탕에서 맡은 캔디드 프루트 향이 아주 다채롭게 납니다. 복숭아와 레몬이 기본으로 깔리고 파인애플 향도 풍성합니다. 17번 말린 국화꽃과 18번 말린 꽃잎처럼 말린 꽃 특유의 향이 은은하게 더해집니다. 탄산수와 1대1로 섞으면 희석되면서 카모마일 향이 올라오는 색다른 즐거움도 있습니다. 같은 북부 화이트 품종이라도 북서쪽 피에몬테의 아르네이스와 북동쪽 베네토의 가르가네가는 기후가 달라 스타일이 완전히 다릅니다.

산지별 에티카와인스 유통 와이너리.

◆레드 와인 향 훈련

레드 와인은 화이트보다 높은 온도에서 발효하는 동안 꽃과 과일 같은 섬세한 1차 아로마가 상당 부분 날아갑니다. 그래서 잔에서 확 피어오르는 느낌은 덜하지만 숙성을 거치며 향이 더해져 훨씬 복합적입니다.

▶장미와 제비꽃(13~15번)

13번 빨간 장미는 이날의 반전이었습니다. 꽃은 색이 짙을수록 향 발산이 약해 빨간 장미는 반으로 갈라야 겨우 은은한 향이 납니다. 이 향은 레드 체리와 겹치며 레드 와인의 바탕이 됩니다. 양 소믈리에는 “이 정도가 일반 소비자가 와인에서 느끼는 향의 강도”라며 “전문가라면 이 정도 발향에서도 향을 잡아낼 수 있어야 한다”고 말합니다. 14번 분홍 장미수는 지나치게 응축돼 오히려 꼬릿한 냄새가 납니다. 15번 바이올렛 에센스는 바롤로를 상징하는 제비꽃 향입니다. 이 향과 분자가 정확히 겹치는 베리는 라즈베리입니다. 양 소믈리에는 “라즈베리 향을 콜할 때는 바이올렛을 함께 콜하면 된다”고 말합니다.

양윤주 소믈리에. 최현태 기자

▶디저트 와인을 위한 향(16~18번)

16번 과일 사탕은 디저트 와인의 ‘캔디드 프루트’를 익히기 위한 재료입니다. 17번 말린 국화꽃은 말린 재료 특유의 느낌을, 18번 말린 꽃잎(카렌듈라·장미)은 와인에서 ‘말린 꽃잎’ 향을 표현할 때 떠올리면 되는 향입니다.

▶딸기·타르트 체리·헤이즐넛(19~21번)

19번 동결 건조 딸기는 얼리면 고유의 향이 더 진해져 와인에서 말하는 딸기 향과 딱 맞습니다. 20번 타르트 체리 원액은 크랜베리 같은 새콤한 향으로 네비올로 품종의 기본이 됩니다. 21번 헤이즐넛은 막 로스팅한 따뜻하고 고소한 향을 기억해 두면 됩니다.

▶체리의 세 얼굴(22~24번)

22번 생체리는 씹어 봐도 향이 거의 없습니다. 레드 와인에서 말하는 ‘레드 체리 향’은 사실 이 과육의 느낌입니다. 23번 사워 체리 잼은 작은 앵두처럼 살짝 풋내가 나는 향입니다. 24번 말린 체리는 단맛이 두드러지고 가죽, 담뱃잎 같은 향이 나 포도를 건조해 만드는 아마로네 와인을 떠올리게 합니다.

와인 대표 아로마. 양윤주 소믈리에 제공

▶베리의 색깔(25~26번)

25번 블루베리 잼은 요거트 같은 새콤함이 톡 나타났다 사라집니다. 26번 블랙베리 잼은 품종보다는 오래 침용하거나 숙성을 많이 거친 짙은 레드 와인에서 나는 향입니다. 눈을 감고 잼 3종을 맞히는 블라인드 게임에서는 아무 향도 안 난다는 아우성이 터졌습니다. 양 소믈리에는 “후각은 시각에 의존하기 때문에 평소에도 눈을 감고 훈련해야 정확해진다”고 강조합니다.

▶트러플 프로슈토 크래커·스파이스·가죽·발사믹(27~30번)

27번 트러플 프로슈토 크래커는 지친 입을 달래는 쉼표였습니다. 28번 감초·정향·시나몬은 오크 향의 핵심입니다. 양 소믈리에는 “바닐라, 커피, 초콜릿은 아주 고급 프렌치 오크를 쓰지 않는 이상 잘 나지 않는다”며 “오크 향은 이 3가지 스파이스부터 떠올려야 한다”고 말합니다. 물을 묻혀 맡은 감초에서 삼계탕 냄새가 나면 제대로 맡은 겁니다. 29번 가죽·커피에서 갈색 소가죽은 와인에서 말하는 가죽 향의 기본입니다. 30번 발사믹은 꿀을 넣고 발효해 3년 숙성한 이탈리아 발사믹입니다.

카사 E. 디 미라피오레 바롤로. 최현태 기자

◆레드 와인 향 분석

▶카사 E. 디 미라피오레 바롤로(Casa E. di Mirafiore Barolo)/비노폴리오 수입

피에몬테 세랄룽가 달바(Serralunga d’Alba)에서 네비올로로 빚는 바롤로입니다. 15번 바이올렛 에센스에서 단내가 빠진 듯한 제비꽃 향이 먼저 피어나고 13번 빨간 장미 같은 은은한 꽃 향이 겹칩니다. 홍차 향도 함께 납니다. 과일 향은 여러 얼굴의 체리가 이끕니다. 20번 타르트 체리의 새콤함이 기본으로 깔리고 23번 사워 체리, 22번 생체리의 과육감, 24번 말린 체리까지 차례로 나타납니다. 타르 향도 많이 납니다. 양 소믈리에는 “네비올로를 ‘이탈리아의 피노 누아’라고 부르기도 하지만 일반 손님이 느끼기에는 타닌과 무게감이 훨씬 강하다”며 “손님에게 피노 누아와 비슷한 와인으로 추천하면 안 된다”고 말합니다.

네비올로·산지오베제 아로마. 양윤주 소믈리에 제공

리카솔리 브롤리오 키안티 클라시코 리제르바. 최현태 기자

▶리카솔리 브롤리오 키안티 클라시코 리제르바(Ricasoli Brolio Chianti Classico Riserva)/금양인터내셔날 수입

리카솔리가 산지오베제 품종으로 빚습니다. 디캔팅 없이 막 열었는데도 향이 폭발합니다. 4번 자스민 잎에서 맡은 허브 향과 꽃다발 같은 꽃향기가 어우러지고, 22번 생체리와 23번 사워 체리 같은 붉은 과일이 바탕을 이룹니다. 입에서는 타닌이 여전히 짱짱하게 조여 주고 6번 토마토를 퓌레로 만든 듯한 맛과 토마토 줄기 향이 함께 납니다. 5번 올리브 오일, 오레가노, 바질의 상쾌함까지 느껴집니다. 올리브 오일을 듬뿍 뿌리고 고춧가루를 톡톡 친 마르게리타 피자와 함께라면 이탈리아에 갈 필요가 없을 정도입니다.

마스트로베라르디노 라디치 타우라시 리제르바 . 최현태 기자

▶마스트로베라르디노 라디치 타우라시 리제르바(Mastroberardino Radici Taurasi Riserva)/금양인터내셔날 수입

캄파니아의 명가 마스트로베라르디노가 알리아니코(Aglianico)로 빚는 정통 타우라시입니다. 26번 블랙베리 잼과 25번 블루베리 잼 같은 짙은 베리 향에 24번 말린 체리 같은 말린 과일 풍미가 더해집니다. 28번 감초·정향·시나몬처럼 매운 스파이스 향도 많이 나고, 허브 향이 워낙 다채로워 한 모금이 이미 요리 같습니다. 27번 트러플 프로슈토 크래커의 짭조름하고 진한 감칠맛과도 잘 어울립니다. 페페론치노를 살짝 얹은 매콤한 음식과 함께해도 좋습니다. 산도와 타닌이 짱짱해 디캔팅을 권합니다. 촘촘하고 쫀쫀한 구조감 덕분에 ‘남부의 바롤로’라 불리는 이유를 실감할 수 있습니다.

알리아니코·코르비나 아로마. 양윤주 소믈리에 제공

니콜리스 아마로네 델라 발폴리첼라 클라시코. 최현태 기자

▶니콜리스 아마로네 델라 발폴리첼라 클라시코(Nicolis Amarone della Valpolicella Classico)/트렌드인터내셔날 수입

베네토 발폴리첼라에서 코르비나(Corvina)를 중심으로 포도를 말려 빚는 아파시멘토(Appassimento) 와인입니다. 24번 말린 체리 향이 기본으로 깔리고 30번 발사믹의 새콤달콤하고 진한 향으로 표현하기 가장 수월합니다. 28번 감초·정향·시나몬 같은 오크 스파이스와 29번 가죽·커피 향이 복합미를 더합니다. 포도를 일부러 말리는 베네토의 아마로네와 뜨거운 태양에 자연스럽게 마르는 남부의 알리아니코는 향 계열이 비슷해 헷갈리기 쉽습니다.

에티카와인스 로고.

류주희 에티카 와인스 대표는 “와인 업계 계신 분들도 와인에서 나는 아로마를 이야기하면서 이게 맞는지 의문을 갖는 경우가 많고, 그래서 아로마 공부를 더 하고 싶어도 실물 아로마를 보며 테이스팅할 기회는 많지 않다”며 “그래서 아로마 클래스를 전문적으로 운영하는 양윤주 소믈리에를 강사로 모시고 10가지 와인과 다양한 아로마로 이탈리아 와인의 향을 함께 찾아보는 자리를 마련했다”고 이날 클래스 취지를 설명했습니다.

양윤주 소믈리에. 최현태 기자

외식업계에서 와인 셀렉션과 브랜드 기획을 맡고 있는 강모씨는 “아로마 클래스에 처음 참석했는데 다양한 재료를 직접 경험해 본 뒤 와인을 테이스팅하니 와인의 향과 맛을 훨씬 풍부하게 느낄 수 있었다”며 “앞으로 와인 전문성을 키우는 데 큰 도움이 될 것 같다”고 말했습니다. 양 소믈리에는 이탈리아어로 준비한 인사로 강의를 마무리했습니다. “여러분의 인생이 오늘 이후 이탈리아 와인처럼 향기롭기를 바랍니다. 그라치에 밀레(Grazie mille)!”

최현태 기자는 국제공인와인전문가 과정 WSET(Wine & Spirit Education Trust) 레벨3 Advanced, 프랑스와인전문가 과정 FWS(French Wine Scholar), 부르고뉴와인 마스터 프로그램, 뉴질랜드와인전문가 과정, 캘리포니아와인전문가 과정 캡스톤(Capstone) 레벨1&2를 취득한 와인전문가입니다. 2018년부터 매년 유럽에서 열리는 세계최대와인경진대회 CMB(Concours Mondial De Bruxelles) 심사위원, 2017년부터 국제와인기구(OIV) 공인 아시아 유일 와인경진대회 아시아와인트로피 심사위원으로 활동하고 있습니다. 소펙사 코리아 한국소믈리에대회 심사위원도 역임했습니다. 독일 ProWein, 이탈리아 Vinitaly 등 다양한 와인 엑스포를 취재하며 프랑스, 이탈리아, 스페인, 포르투갈, 미국, 호주, 독일, 그리스, 체코, 스위스, 조지아, 아르메니아, 중국 등 다양한 국가의 와이너리 투어 경험을 토대로 독자에게 알찬 와인 정보를 전합니다.

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