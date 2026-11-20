한국계 미국인 작가 이민진의 신작 장편소설 ‘아메리칸 학원(American Hagwon·사진)’이 세계 최대 온라인 서점 아마존이 발표하는 ‘2026년 올해의 책(Best Books of 2026)’ 종합 1위에 선정됐다.



19일 출판사 현대문학에 따르면 ‘아메리칸 학원’은 에밀리 세인트존 맨델의 ‘엑시트 파티(Exit Party)’, 로버트 콜커의 ‘사라지는 가족(The Vanishing Family)’, 타야리 존스의 ‘킨(Kin)’, 매기 오패럴의 ‘랜드(Land)’, 콜슨 화이트헤드의 ‘쿨 머신(Cool Machine)’을 제치고 최정상에 올랐다.



‘아메리카 학원’은 이민진 작가가 ‘파친코’ 이후 10년 만에 선보이는 신작 장편소설로, ‘한국 디아스포라 4부작’ 세 번째 편이다. 1990년대 초반 서울 대치동에서 출발해 호주 시드니, 미국 캘리포니아 등 세계 각지로 뻗어나간 ‘고씨 가족’의 궤적을 통해 이민자 세대의 야망과 희생, 교육열 이면에 담긴 삶의 지혜를 깊이 있게 탐구했다.



세라 겔먼 아마존 편집 총괄 디렉터는 “가족들이 자녀의 미래라는 이름으로 무엇을 희생하는지, 제도권 교육이 약속하는 미래가 그만한 대가를 치를 가치가 있는지를 묻는 힘 있는 이야기”라며 “작가는 우리가 바랐던 것 이상으로 그 기대를 뛰어넘었다. 한 번 펼치면 도저히 손에서 놓을 수 없다”고 평했다.



이 작가는 출판사를 통해 “작품을 완성하기까지 걸린 10년의 세월 동안 오히려 지혜란 무엇이며 우리가 살아남고 번영하기 위해 왜 지혜가 필요한지에 대해 더 많이 배우게 됐다”며 “이 소설을 쓰면서 얻은 가장 중요한 교훈은, 우리 삶의 변하지 않는 본질은 바로 시련과 보물 같은 순간들이 끊임없이 이어지는 흐름이라는 사실이다”라고 소감을 전했다.

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