84세의 고령에도 불구하고 2027학년도 대학수학능력시험에 도전한 늦깍이 학생이 있어 화제다.

경북교육청은 19일 실시된 2027학년도 대학수학능력시험에서 도내 최고령 응시자인 김의휘(84세, 1943년생) 씨가 경산고등학교 시험장에서 수능에 응시했다고 밝혔다.

경북도교육청 전경. 경북도교육청 제공

김씨는 지난해까지만 해도 초등학교 졸업이 최종 학력이었지만, 지난해 11월 어린 시절 못다 한 공부를 다시 시작하며 배움에 대한 도전에 나섰다.

학업을 시작한 지 6개월 만인 올해 4월 중학교 졸업 검정고시에 합격한데 이어 8월에는 고등학교 졸업 검정고시에도 합격했다.

잇따른 검정고시 합격으로 자신감을 얻은 김씨는 배움의 열정을 이어가기 위해 올해 대학수학능력시험에도 도전했다.

김씨는 “검정고시와 달리 수능 준비는 만만치 않고 어려운 과정이었지만 최선을 다했다”라며 “기회가 주어진다면 대학에서 영어를 전공하고 싶다”라고 포부를 밝혔다.

이어 “나의 작은 도전이 다른 사람에게도 힘이 됐으면 한다”라고 말했다.

임종식 교육감은 “김의휘 씨의 아름다운 도전은 모든 수험생뿐만만 아니라 만학도들에게도 큰 용기를 줄 것”이라며, “배움에 대한 열정으로 새로운 꿈에 도전한 김의휘 씨를 진심으로 응원한다”라고 말했다.

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