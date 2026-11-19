강원도소방본부 예방안전과 소속 김민섭 소방경이 19일 서울 상암동 SBS공개홀에서 열린 ‘제30회 민원봉사대상’ 시상식에서 본상을 받았다.

소방민원 제도를 개선하고 화재 취약계층에 소화기와 화재감지기를 보급한 공로를 인정받았다.

김민섭 소방경. 강원소방본부 제공

2010년 임용된 김 소방경은 8년 4개월간 소방민원 업무를 맡으며 소방공사의 부실시공이나 불법 하도급을 익명으로 신고할 수 있는 온라인 창구를 열었다. 또 도내 18개 소방서 민원전화에 자동녹취 시스템을 도입해 폭언으로부터 민원 담당자를 보호할 수 있도록 했다.

지난해 8월에는 휴가 중 전남 목포에서 전복 차량에 갇힌 탑승자 2명을 구조한 뒤 다른 차량에 난 불도 진압했다.

민원봉사대상은 행정안전부와 SBS가 공동 주최·주관한다. 민원 제도 개선과 봉사로 국민 편익을 높인 공무원 등을 발굴해 시상한다.

김 소방경은 “‘내 가족이 겪는 불편이라면 어떻게 할까’라는 질문이 저를 움직였습니다”며 “앞으로도 현장에서는 한 발 먼저 움직이고 민원인 앞에서는 한 번 더 귀 기울이겠다”고 말했다.

오승훈 소방본부장은 “현장에서 발견한 문제를 제도 개선으로 이어 온 김 소방경의 수상을 축하한다”며 “도민이 안전 문제를 쉽게 알리고 화재에 취약한 가정에는 필요한 지원이 제때 닿도록 챙기겠다”고 말했다.

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