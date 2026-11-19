강원도소방본부 예방안전과 소속 김민섭 소방경이 19일 서울 상암동 SBS공개홀에서 열린 ‘제30회 민원봉사대상’ 시상식에서 본상을 받았다.
소방민원 제도를 개선하고 화재 취약계층에 소화기와 화재감지기를 보급한 공로를 인정받았다.
2010년 임용된 김 소방경은 8년 4개월간 소방민원 업무를 맡으며 소방공사의 부실시공이나 불법 하도급을 익명으로 신고할 수 있는 온라인 창구를 열었다. 또 도내 18개 소방서 민원전화에 자동녹취 시스템을 도입해 폭언으로부터 민원 담당자를 보호할 수 있도록 했다.
지난해 8월에는 휴가 중 전남 목포에서 전복 차량에 갇힌 탑승자 2명을 구조한 뒤 다른 차량에 난 불도 진압했다.
민원봉사대상은 행정안전부와 SBS가 공동 주최·주관한다. 민원 제도 개선과 봉사로 국민 편익을 높인 공무원 등을 발굴해 시상한다.
김 소방경은 “‘내 가족이 겪는 불편이라면 어떻게 할까’라는 질문이 저를 움직였습니다”며 “앞으로도 현장에서는 한 발 먼저 움직이고 민원인 앞에서는 한 번 더 귀 기울이겠다”고 말했다.
오승훈 소방본부장은 “현장에서 발견한 문제를 제도 개선으로 이어 온 김 소방경의 수상을 축하한다”며 “도민이 안전 문제를 쉽게 알리고 화재에 취약한 가정에는 필요한 지원이 제때 닿도록 챙기겠다”고 말했다.
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