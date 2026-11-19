대법원이 한덕수(사진) 전 국무총리의 내란 중요임무 종사 혐의 상고심 선고에서 12·3 비상계엄이 “위헌·위법”하다며 형법상 내란으로 인정했다. 12·3 비상계엄의 성격에 대한 대법원의 첫 사법 판단이다. 대법원은 다만 한 전 총리가 계엄 선포 전 국무회의 심의의 외관을 형성한 혐의는 무죄 취지로 사건을 파기환송했다.



대법원 전원합의체(주심 오경미 대법관)는 19일 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 상고심에서 징역 15년을 선고한 원심 판결 중 유죄 혐의 일부를 깨고 사건을 서울고법으로 돌려보냈다. 대법원은 20일 구속기간이 만료되는 한 전 총리의 구속기간을 2개월 연장했다.



대법원은 한 전 총리의 대부분 혐의는 유죄로 판단하면서도 계엄 선포 전 윤석열 전 대통령에게 국무회의를 건의하고 국무위원 소집에 관여한 행위에 대해선 “피고인에게 ‘국헌문란 목적’이 있었다고 단정하기 어렵다”고 지적했다.



대법원 전원합의체(주심 박영재 대법관)는 윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨의 이른바 ‘3대 의혹’ 사건 상고심에선 징역 4년과 벌금 5000만원을 선고한 원심 판결을 확정했다.



더불어민주당 김민석 대표는 이날 “조희대 대법원의 오늘 판결은 ‘내란이 났을 때 한덕수처럼 하라’는 행위 규범을 온 국민에게 강요한 역사적인 반역”이라며 “(조 대법원장) 탄핵을 결정했다”고 밝혔다.

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