‘찰칵.’



오른쪽 안경테를 손가락으로 두드리자 카메라 셔터음과 함께 촬영이 이뤄졌다. 약 10초가 지난 뒤 안경 렌즈에 초록색 숫자 ‘2’가 떠올랐다. 인공지능(AI)이 제시한 정답이었다. 이 같은 방식으로 대학수학능력시험(수능) 수학 영역 30문항을 푸는 데 걸린 시간은 단 15분. 점수는 100점 만점에 90점이었다. 실제 시험시간(100분)의 15%에 불과한 15분 만에 고득점을 기록한 셈이다.

채명준 기자가 19일 서울 용산구 세계일보 편집국에서 AI 안경을 쓴 채 2027학년도 대학수학능력시험 국어 영역 시험을 풀고 있다. 최상수 기자

2027학년도 수능이 치러진 19일 AI 안경이 시험의 공정성을 얼마나 위협할 수 있는지 확인하기 위해 직접 수능 문제를 풀어봤다. 이날 오후 한국교육과정평가원 홈페이지에 공개된 수학 영역 문제지를 출력해 오후 2시20분 수학 영역 홀수형 문제 풀이에 돌입했다. 선택과목은 ‘미적분’이었다.



체험에 활용한 제품은 중국 로키드사의 AI 안경 ‘로키드 글래시스’다. 카메라와 디스플레이가 탑재된 이 안경은 스마트폰과 연동된 AI가 촬영된 이미지를 분석해 답변을 제시하는 방식으로 작동한다. 이번 체험에서는 챗GPT를 활용했다.



작동 방식은 간단했다. 안경을 쓴 채 문제지를 바라보고 오른쪽 안경테를 두드리면 내장된 카메라가 문제를 촬영한 뒤 AI가 문제와 보기를 분석해 정답을 알려줬다. 문제와 보기를 읽어볼 필요도 없었다. 대부분 10초 안팎이면 렌즈 안쪽에 정보를 표시하는 광학 웨이브가이드(도파관)에 자세한 풀이 과정과 더불어 답이 초록색으로 표시됐다. 스마트폰을 꺼내거나 별도의 화면을 들여다볼 필요 없었다. 수험생들의 10여년에 걸친 노력이 가벼운 손가락 터치 한번에 이뤄졌다. 틀린 문제는 올해 킬러 문항보다 어렵다는 평가가 나오고 있는 공통 과목 21번과 미적분 24번, 27번 문제였다.



다만 국어 영역같이 지문이 긴 문제에서는 한계가 드러났다. 가장 큰 걸림돌은 촬영이었다. AI 안경에 탑재된 카메라는 착용자의 시선과 정확히 일치하지 않는다. 특히 성인 주먹 크기 정도의 수학 문제와 달리 A3 용지 한 면을 가득 채우는 국어 영역 문제를 카메라에 담는 게 어려웠다. 이를 해결하려면 고개를 움직여 촬영 각도를 조절해야 했는데, 처음에는 화면에 어느 범위까지 담기는지 가늠하기조차 쉽지 않았다.



지문이 화면에서 잘려나가거나 흐릿하게 보여 AI가 글자를 제대로 인식하지 못하는 경우도 발생했다. 이 탓에 국어 영역 45문항을 푸는 데 45분이 걸렸고 7문제를 틀려 100점 만점에 84점을 기록했다.



시중에 판매되는 AI 안경을 개조 없이 그대로 활용하면서 감독관의 눈을 피하기는 쉽지 않아 보였다. 안경테 모서리에 부착된 카메라 렌즈가 눈에 띄었고, 렌즈 안쪽에는 정보를 표시하는 광학 도파관 구조가 사각형 형태로 드러났다. 문제를 촬영하기 위해 수시로 안경테를 두드려야 한다는 점과 촬영 각도를 맞추기 위해 부자연스럽게 고개를 움직여야 한다는 점도 감독관의 의심을 사기에 충분해 보였다.

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