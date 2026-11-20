올해 국립중앙박물관을 찾은 관람객이 650만명을 넘어서며 역대 최다 기록을 새롭게 썼다.

국립중앙박물관은 올해 1월 1일부터 이달 18일까지 누적 관람객이 650만8259명으로 집계됐다고 19일 밝혔다. 국립 박물관 개관 이래 가장 많은 관람객을 달성했던 2025년 연간 관람객 수(650만7483명)를 넘어선 수치다. 작년 같은 기간 관람객 수(557만4201명)보다는 100만명 가까이 더 많다. 올해 관람객 가운데 내국인은 610만2491명, 외국인은 40만5768명으로 집계됐다. 외국인 관람객의 비중은 6.2%로, 작년(3.6%)보다 높아졌다.

지난 9월 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 ‘국중박 분장 놀이’ 런웨이 행사에서 관람객들이 공연을 지켜보고 있다. 연합뉴스

박물관 관계자는 “11월 18일 기준 연간 관람객을 비교하면 작년 대비 16.8% 증가한 수치”라며 “외국인 관람객은 90% 넘게 증가한 것으로 집계됐다”고 설명했다. 박물관 측은 최근 K컬처에 대한 관심이 큰 가운데, 박물관에서 열린 다양한 전시와 문화 행사가 관람객의 흥미를 끈 것으로 봤다. 관람객들이 박물관 소장품으로 분장해 개성 있는 무대를 선보이는 참여형 코스프레 행사 ‘국중박 분장놀이’의 경우, 올해 275팀이 신청하며 화제를 모았다. 올해 6월에는 그룹 방탄소년단(BTS)의 리더 RM(본명 김남준)을 박물관의 첫 글로벌 홍보대사로 위촉했으며 BTS, 블랙핑크 등 K팝 그룹과의 협업을 선보이기도 했다.

지금 추세대로라면 연말까지 700만명 가까운 관람객이 모일 것으로 전망된다.

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