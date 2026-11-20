강원 평창지역 스키장들이 본격적인 겨울시즌 준비에 속도를 내고 있다. 최근 기온이 큰 폭으로 떨어지면서 제설 여건이 개선되자 일부 스키장은 개장 일정을 앞당기는 등 겨울 손님맞이에 나섰다.



모나용평 스키장은 22일 오전 11시 핑크 슬로프에서 오픈 기념 활강 세리머니를 열고 2026∼2027 겨울시즌 운영을 시작한다고 18일 밝혔다. 당초 모나용평 스키장 개장은 이달 말이었지만 최근 기온이 내려가면서 인공눈을 만들기 좋은 환경이 조성돼 일주일가량 앞당겼다. 개장 초기에는 핑크 슬로프를 운영하고 이후 뉴레드와 옐로, 레드, 파라다이스 슬로프 등을 차례로 개방할 예정이다. 야간 스키는 다음 달 4일부터 운영한다.



개장 기념행사도 풍성하다. 개장 당일 리프트권을 1만원에 판매하고 스키와 보드 장비 대여료를 각각 1만원으로 할인한다. 방문객에게 수국차빵을 제공하는 이벤트도 진행한다. 스키장 측은 현재 슬로프에 충분한 눈이 쌓인 상태는 아니지만 19일부터 기온이 급격히 떨어질 것으로 예상되는 만큼 제설기를 총동원해 핑크 슬로프에 인공눈을 집중적으로 뿌릴 계획이다. 당분간 추위가 이어질 것으로 예보되면서 개장 준비에도 큰 문제가 없을 것으로 보고 있다.



하이원과 알펜시아, 웰리힐리파크 등 도내 다른 스키장들도 본격적인 추위에 맞춰 제설 작업과 시설 점검 등 개장 준비에 박차를 가하고 있다.



모나용평 관계자는 “개장 이후에도 슬로프별 제설 상황을 살피고 설질 관리와 안전 운영에 힘쓰겠다”고 말했다.

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