최은옥 교육부 차관이 19일 오전 세종시 정부세종청사에서 2027학년도 대학수학능력시험 진행 상황을 설명하고 있다. 뉴시스

2027학년도 대학수학능력시험(수능)에서 스마트안경을 사용하거나 소형 카메라와 무선 이어폰을 소지하는 등 부정행위를 저지른 수험생이 총 98명 적발됐다.

위급재난문자를 통해 49명의 부정행위자를 잡아냈다. 이 외에도 44명은 위급재난문자 발송과 관계없이 스마트기기 등 전자기기가 적발됐다. 시험 도중 스마트기기 활용이 확인된 부정행위는 총 5건이었다.

최은옥 교육부 차관은 이날 오후 7시 정부세종청사에서 ‘2027학년도 대학수학능력시험 진행 상황 보고 2차 브리핑’을 열고 세 차례에 걸친 위급재난 문자를 통해 12개 시도에서 49명의 부정행위를 적발했다고 밝혔다.

이날 위급재난문자는 1교시(국어) 시작 전인 오전 8시30분, 3교시(영어) 종료 후인 오후 2시21분, 4교시(한국사·탐구) 시험 중인 오후 2시57분에 세 차례에 걸쳐 10.5초간의 경보음과 함께 발송됐다.

1차 문자를 통해 31명이, 2차 문자를 통해 11명이, 3차 문자를 통해 7명이 적발됐다.

지역별로 살펴보면 서울이 16명으로 가장 많았다. 경기는 7명, 인천은 6명이었고, 대구·충북·전남·경남은 각 3명이었다. 부산·대전·경북은 각 2명이었고, 울산과 제주는 각 1명이었다. 광주·세종·강원·충남·전북은 한 명도 없었다.

위급재난문자 발송과 관계 없이 스마트기기 등 전자기기가 적발된 인원은 44명이었다. 2명은 와이파이 신호 탐지를 통해 덜미가 잡혔다.

시험 도중 스마트기기 활용이 확인된 부정행위는 총 5건이었다. 스마트안경을 사용, 소형 카메라와 무선이어폰 소지, 시험 중 스마트폰으로 문제지 촬영은 각 1건이었다. 화장실에서 스마트폰을 사용한 경우는 2건이었다.

교육부는 98명을 모두 부정행위자로 처리했다.

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